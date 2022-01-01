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Илья Белостоцкий
Илья Белостоцкий
Ilya Belostotski
О персоне
Фильмография
Илья Белостоцкий
Ilya Belostotski
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Дата рождения
28 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Ильи Белостоцкого
Родился 28 августа 1973 года. Челябинск, СССР (Россия).
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Фильмография Ильи Белостоцкого
Бегство рогатых викингов
семейный, приключения
2018, Россия
5.0
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
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