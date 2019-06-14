«Бегство рогатых викингов»: Рецензия Киноафиши

«Бегство рогатых викингов» — худший фильм, что идет в прокате сегодня, и вряд ли у него будут серьезные конкуренты этим летом. Критика на таком уровне не уместна, зато хочется понять, почему в нашем кино возможны такие феномены.

Маленький рассказ Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов» был напечатан пятьдесят лет назад. По сюжету школьники из маленького города — а также их младший товарищ детсадовец Джонни, — воюют с местными хулиганами. Это еще не взрослые драки, а чуть-чуть игра, с деревянными мечами и шлемами из кастрюль. Героев меньше, но они применяют военную хитрость: натравливают на шпану злобную козу местной старухи. Проблема исчерпана.

В 1970-е годы «солнечный» детский Крапивин уступил место жесткому и даже страшному Крапивину — культовому подростковому писателю, без которого не было бы современной молодежной фантастики, начиная с Лукьяненко. Но и в его книгах многие приметы безнадежно устарели уже к девяностым годам.

В конце 2000-х энтузиасты во главе с «ералашевским» режиссером Ильем Белостоцким вдруг решили: пора экранизировать «Рогатых викингов». Сценарий писал сам старенький Крапивин, снимался фильм в родной для писателя Тюмени, с непрофессиональными актерами-детьми, на полутора локациях и с крошечным бюджетом. После съемок закончилось финансирование, начались какие-то конфликты. В результате доделывали картину девять лет.

Это «кино» только в самом общем смысле: как заповедовал Анри Ланглуа, все фильмы рождаются равными. Взрослые и дети за свои деньги осуществили мечту и разыграли любительскую пьесу перед камерой. Чтобы показывать друзьям, на тематической встрече крапивинского клуба. Тогда можно оценить и положительные моменты. Некоторые дети, конечно, милы. Песни, внезапно, тоже удачны — по крайней мере, не раздражают. Впрочем, их всего три. Обаятельна анимация, добавленная, видимо, чтоб добить хронометраж — ее тоже как-то мало. Но из этого не сошьешь фильм, и не самый удачный анекдот Крапивина трудно растянуть на полтора часа.

«Бегство рогатых викингов»

Если технические огрехи и непрофессионализм можно простить, труднее закрыть глаза на глупость. Почему в фильме Джонни Воробьеву исполняется девять, а его друзьям лет одиннадцать, когда в книге ему исполняется семь, а его друзьям — также лет одиннадцать? Ведь при таком раскладе, если не менять всего сюжета, Джонни в фильме будет выглядеть дурачком. Почему действие перенесли в современность, не привнеся ничего, кроме явно выключенных мобильных телефонов? Какой современный мальчишка будет отождествлять себя с девятилеткой, жаждущим получить на день рождения дефицитных «Трех мушкетеров»? И что за история с тем, что у детей нет денег сходить в кино днем? Этого обстоятельства даже в книге нет: похоже собственная ностальгия режиссера по счастливому советскому детству.

Наконец, хорошо ли вообще показывать детям, что на «врагов» можно и нужно натравливать бешеную рогатую козу?

Есть в «Викингах» труднообъяснимая линия с «механическим котом». Такое устройство также бегло и ни к чему упоминается в рассказе: видимо потому, что мальчишки шестидесятых обязаны были что-то «изобретать». В 21 веке дети в своем сарае ( в Тюмени все почему-то так и живут в деревянных бараках) построили ни много ни мало робота: ужасно анимированное чудовище из жестянок с какой-то паклей на морде. Подобно тому, как игрушка из шестидесятых превратилась в киборга с кладбища домашних животных, любительский фильм на большом экране превращается в тихий ужас.

Почему так получилось? Строго говоря, режиссер Белостоцкий считается профессионалом, а не любителем: «Ералаш» ведь кузница кадров для детского кино. Еще одна причина, по которой к «Викингам» приходится подходить с условно-взрослой меркой, это фигура самого Крапивина, влиятельного живого классика. Возможно, сочетание Ералаш-Крапивин, помимо прочего, позволило протолкнуть фильм в прокат. Писатель в какой-то момент кстати отстранился от работы Белостоцкого. И в прошлом Крапивин был недоволен экранизациями своих книг — действительно, почти все они также были плохи. Но культ Крапивина настолько больше его самого, что к нему не подступишься. И его легко использовать как таран.

Все это удручает поскольку в детской массовой культуре у нас выжженное поле. Ни от Ералаша, ни от Крапивина тридцать лет мы не получили ничего достойного. Но сила традиции, сила ностальгии в отсутствие альтернатив ведет нас к тем же узнаваемым берегам. Легко представить, что если Минкульт даст на детский фильм 30 миллионов, да еще выдаст настоящего режиссера, - по какой-то странной причине получится опять «Бегство рогатых викингов», только со спецэффектами. И если фильм Белостоцкого посмотрят полтора несчастных ребенка, то более дорогие продукты импортозамещения испортят вкус или настроение уже сотням тысяч детей.

Андрей Гореликов