Наша рецензия

Каннский кинофестиваль за все годы своего существования явил миру немало дебютантов, которые впоследствии стали одними из самых значимых фигур европейского и мирового кинематографа. После показа первой полнометражной картины Джо Пенна «Затерянные во льдах» хочется верить, что он окажется в их числе. До этого постановщик снимал исключительно короткомтражки, а на фестивале в рамках полуночных показов состоялась премьера его первого полнометражного фильма с участием Мадса Миккельсена,…