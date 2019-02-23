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Затерянные во льдах Затерянные во льдах
Киноафиша Фильмы Затерянные во льдах Отзывы о фильме «Затерянные во льдах»
Arctic Затерянные во льдах 2018 / Исландия
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Затерянные во льдах»

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Наша рецензия

Каннский кинофестиваль за все годы своего существования явил миру немало дебютантов, которые впоследствии стали одними из самых значимых фигур европейского и мирового кинематографа. После показа первой полнометражной картины Джо Пенна «Затерянные во льдах» хочется верить, что он окажется в их числе. До этого постановщик снимал исключительно короткомтражки, а на фестивале в рамках полуночных показов состоялась премьера его первого полнометражного фильма с участием Мадса Миккельсена,…

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avppol88 23 февраля 2019, 08:26
Оценка
По мне так шикарный фильм. Про Человечность, Благородство. Просто про то, что такое Человек. Так надоели гопническо-приблатненые, с элементами пошлости фильмы про разных "крутышей". Вообще кто думает - Очень рекомендую. Только с нормальным настроем на фильм. На серьезное, без стёба, очень достойное кино.
23 февраля 2019, 08:26 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 24 февраля 2019, 15:43
Оценка
такое чувство что события происходят на заре развития авиации и еще не придумали GPS навигацию, радиомаяки, другие современные средства связи
24 февраля 2019, 15:43 Ответить
Елена Смородинова 25 февраля 2019, 16:07
в ответ на сообщение САНСАНЫЧ XXX от 24 февраля 2019, 15:43
Ни где не написано про какое время идет речь в фильме🤷🏻‍♀️ думаю 15-20 лет эта историч могла быть реальной.
25 февраля 2019, 16:07 Ответить
ivi05 3 марта 2019, 01:44
Отличный фильм ! Не без фантазий, конечно. Но вполне себе достоверный и показывающий силу воли человека, попавшего в экстремальную ситуацию и сумевшего из нее выйти с честью не только самому... «Выживший» с его фантастическим сюжетом отдыхает...
3 марта 2019, 01:44 Ответить
veronika-g-21 11 марта 2019, 11:32
Оценка
Фильм классный !на одном дыхании ,много о чрм подумать после ..,определенно стоит !
11 марта 2019, 11:32 Ответить
Сергей Васильев 27 августа 2019, 16:28
Оценка
Отмучались.
27 августа 2019, 16:28 Ответить
Tala Laponeda 7 декабря 2019, 02:22
Оценка
Мы собирались спать, и вдруг случайно попали на этот фильм. Конечно же,не уснули!!! Всем,кто любит Дж.Лондона "Белое безмолвие" - смотреть! Фильм не для всех.
7 декабря 2019, 02:22 Ответить
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