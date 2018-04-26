Наша рецензия

Группа друзей-студентов отправляется в Мексику на каникулы. В последний день отдыха, когда все уже изрядно напились в баре, главная героиня Оливия (Люси Хейл) встречает незнакомца, который предлагает продолжить веселье в новом месте. Как ни странно, все друзья соглашаются. Новый знакомый приводит их в странное место, где предлагает сыграть в давнюю детскую игру «Правда или действие». Через пару кругов нелепых подростковых забав и одной провокации он объявляет, что теперь они…