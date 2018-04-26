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Правда или действие Правда или действие
Киноафиша Фильмы Правда или действие Отзывы о фильме «Правда или действие»
Truth or Dare Правда или действие 2018 / США
7.3 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Правда или действие»

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Наша рецензия

Группа друзей-студентов отправляется в Мексику на каникулы. В последний день отдыха, когда все уже изрядно напились в баре, главная героиня Оливия (Люси Хейл) встречает незнакомца, который предлагает продолжить веселье в новом месте. Как ни странно, все друзья соглашаются. Новый знакомый приводит их в странное место, где предлагает сыграть в давнюю детскую игру «Правда или действие». Через пару кругов нелепых подростковых забав и одной провокации он объявляет, что теперь они…

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Виталик Давыдов 26 апреля 2018, 09:35
Какая цена билетов где смотреть?
26 апреля 2018, 09:35 Ответить
Илья Кочепасов 26 апреля 2018, 13:53
когда можно приехать ? И какова цена билета ?
26 апреля 2018, 13:53 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2018, 15:31
в ответ на сообщение Виталик Давыдов от 26 апреля 2018, 09:35
Добрый день! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
26 апреля 2018, 15:31 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2018, 15:32
в ответ на сообщение Илья Кочепасов от 26 апреля 2018, 13:53
Добрый день! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
26 апреля 2018, 15:32 Ответить
Юлия 29 апреля 2018, 06:49
Оценка
По началу интересно, а потом не очень.
29 апреля 2018, 06:49 Ответить
Сергей Мельников 30 апреля 2018, 06:59
Оценка
Не стоит на него идти 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼
30 апреля 2018, 06:59 Ответить
Лиза Самарская 5 мая 2018, 14:45
Расписание совпадает с написаным в преложинии и в кино?
5 мая 2018, 14:45 Ответить
Наташа Котик 6 мая 2018, 08:59
А сколько стоит билет в апельсине?
6 мая 2018, 08:59 Ответить
Киноафиша.инфо 6 мая 2018, 11:16
в ответ на сообщение Лиза Самарская от 5 мая 2018, 14:45
Лиза, добрый день!
Согласно нашим данным да
6 мая 2018, 11:16 Ответить
Киноафиша.инфо 6 мая 2018, 11:16
в ответ на сообщение Наташа Котик от 6 мая 2018, 08:59
Наташа, добрый день! Уточните город, пожалуйста
6 мая 2018, 11:16 Ответить
Андрей 10 октября 2018, 00:46
Оценка
никогда не любил эту игру! ;))
сюжет, местами интересный, но эти стрёмные ухмылки...
картинка хорошая, игра актёров, почему-то показалась, как студенческая - но тоже хорошая, но рекомендовать фильм я бы не стал.
4 балла из 10ти!
10 октября 2018, 00:46 Ответить
Аллочка Анатольева 14 ноября 2018, 19:21
А продалжение фильма будет?
14 ноября 2018, 19:21 Ответить
Анна Пермякова 15 ноября 2018, 14:21
в ответ на сообщение Аллочка Анатольева от 14 ноября 2018, 19:21
Пока вроде не заявлено
15 ноября 2018, 14:21 Ответить
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