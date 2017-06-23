Желтый, 2017

- Фильм получил гран-при жюри в июне 2017 года на Шанхайском международном кинофестивале и главный приз на 3-ем Международном фестивале мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS в Ростове, где Мостафа Тагизаде также получил статуэтку за «Лучший сценарий»

- Свое название фильм получил в честь платков желтого цвета, которые иранские женщины надевали в знак верности и преданности мужьям, когда те уходили на войну