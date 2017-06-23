Желтый, 2017

«Желтый» – дебютная полнометражная работа иранского режиссера Мостафы Тагизаде. Главные роли исполнили звезды иранского кинематографа – Бахрам Радан («Полярная звезда», «Ледниковый период»), Сарех Баят («Развод Надера и Симин»), а также Мехрдад Седижан, Бахаре Кианафшар, Шахрам Хагигатдоуст.
Сюжет закручивается вокруг четверых молодых и талантливых ученых, которые мечтают вырваться из Ирана в Европу, чтобы дальше развивать свои идеи и проекты. Они уже купили билеты и упаковали вещи, когда один из героев серьезно заболевает – ему необходима срочная пересадка печени. Теперь друзья должны выбрать – отдать все свои накопленные деньги другу или все же уехать в поисках лучшей жизни.
- Фильм получил гран-при жюри в июне 2017 года на Шанхайском международном кинофестивале и главный приз на 3-ем Международном фестивале мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS в Ростове, где Мостафа Тагизаде также получил статуэтку за «Лучший сценарий»
- Свое название фильм получил в честь платков желтого цвета, которые иранские женщины надевали в знак верности и преданности мужьям, когда те уходили на войну
Шахаб, Нахаль, Хамед, Фарамарц и Ники – молодые талантливые учёные, которые пытаются иммигрировать из Ирана в Европу для того, чтобы развиваться дальше. У них есть разработки, планы и прекрасные перспективы. Но за несколько дней до поездки Хамеда сваливает тяжёлая болезнь. Ему нужна трансплантация органов. И перед друзьями встаёт ряд извечных вопросов: можно ли пожертвовать идеей, которой отдал всю жизнь, ради ближнего? Что дороже – мечта или человеческая жизнь? И неожиданно друзья узнают себя иными. Шаг за шагом, ситуация за ситуацией – они открываются с новых сторон, и наступает момент, когда каждый для себя делает главный выбор в жизни.