Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мертвые ласточки Мертвые ласточки
Киноафиша Фильмы Мертвые ласточки Отзывы о фильме «Мертвые ласточки»
Мертвые ласточки 2018 / Россия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мертвые ласточки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Беда, ох, беда! Одолели Сашку влюбленные женщины. От первой, беременной, ему даже в лес пришлось убежать: спрятаться решил на недельку, «пока проблема не рассосется» (как именно она должна «рассосаться» за пару дней, не спрашивайте). А вторая девушка и вовсе кикиморой оказалось. Впрочем, сердцеед наш кудрявый сам во всем виноват: нечего было песни тоскливые посреди чащи горланить. Услышала их ведьма – и дрогнула. И давай Сашке подарки дарить: то шишек ему принесет,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дмитрий Орлов 23 октября 2019, 13:55
Фильм понравился практически без "но". Запаха нафталина не почувствовал, неадекватность героев в сложившейся атмосфере нарастающего безумия глаза не резанула, в финальной сцене вижу не разрушение "сетапа" фильма, а нечто более важное, за что и эту возможную нелогичность прощаю, - присущую сказкам, просто и сильно выраженную идею справедливости.

Фильм - одна из самых запоминающихся отечественных картин за долгое время, скажу как чувствую - недостатки в свете уже одного этого достоинства, не говоря о прочих, меркнут. Ниже - набросанный сразу после просмотра текст:

Свое, самобытное, отечественное и глубокое

Отечественное кино давно и безнадежно принято ругать, относиться к нему с заведомым недоверием, сравнивать с западным с разгромным счетом не в пользу наших. Причин немало, и есть среди них одна не слишком очевидная, но чрезвычайно важная — в своем, отечественном кино зритель подсознательно надеется увидеть настоящее свое, живое, самобытное — самого себя хочет найти и увидеть — киноделы же суют нам формально локализованные поделки, сваянные по общерыночным лекалам без искры Божией (а зачастую и вовсе мертворожденные копии западных хитов), но при этом не жалеют елея, фальшиво пытаясь вписать свои поделки в национальный контекст, пытаясь эрзацем утолить ту самую жажду своего. В этой ситуации любой «свой», по-настоящему отечественный, фильм — это радость и неожиданность, захватывающее чувство открытия и благодарности создателям.

Таковы «Мертвые ласточки» Натальи Першиной.

Сказал бы кто, что дебютный фолк-хоррор молодого российского режиссера буду смотреть в напряженном внимании — в жизни не поверил бы, слишком уж плотно вытоптана площадка бездушными поделками, которым нет числа. Но те формально копируют стертые сюжеты, опытным путем пытаясь рассчитать оптимальную дозу спецэффектов и моментов-скримеров, а здесь — живая, сумбурная несколько, как подлинная жизнь, но интуитивно понятная и безусловно захватывающая история двух характерных (блестящее попадание Окорокова и Билика в образы!) героев, проваливающихся в потустороннее архаическое пространство, откуда не уйдешь, пока не дашь сам себе ответ — кто ты на самом деле и чего стоишь.

Фильм блестяще воплощает темную ткань древних народных быличек и бывальщин — есть такой жанр невыдуманных рассказов о потустороннем, которые еще во второй половине прошлого века рассказывали этнографам жители советских деревень (один из лучших сборников — «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири» В. П. Зиновьева»). Та же леденящая обыденность, реальность потустороннего, его осязаемость и близость. Под стать этому — скупость фактурной обстановки «Ласточек», лес с рекой да изба: глядя на нее, дышащую настоящим и подлинно являющуюся одним из героев фильма, всякий пошлый «сиджиай» вспоминаешь как страшный сон. Обычный заяц, оказывается, может напугать гораздо сильнее, чем любая компьютерная образина. Вопрос атмосферы. А здесь ею дышит все.

Оператор умудряется поймать сменой кадров тонкую ткань безумия, разделяющего героев — зритель легко и ненарочито теряет ощущение реальности, перестает понимать, что видит один герой, что — другой и что творится на самом деле. По сути благодаря мастерству создателей зритель сам оказывается в творящемся на экране кикиморовом мОроке — и это, должен сказать, эффект посильнее «тридэ» или «аймакса».

В отличие от быличек, лишенных морали и просто рассказывающих о сверхъестественном, в столь же древних народных сказках есть выкристаллизовавшиеся за тысячелетия идея и посыл — наивные в своей лаконичности моральные максимы: что такое хорошо и что такое плохо. Есть они и в «Ласточках», причем столь же живые и лаконичные настолько, что всерьез думаю о том, чтобы показать фильм детям (маркировка 12+, никакой пошлой крови и кишок, обязательных для уважающих себя хорроров). Как писал выше, из этого потустороннего пространства герои могут выбраться лишь познав себя — и мы вместе с ними видим, кто чего стоит, и что за преступлением следует наказание.

Самая высокая оценка фильму — по-настоящему свое, самобытное, отечественное и глубокое. И уму и сердцу.
23 октября 2019, 13:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Мегалодон
Мегалодон 15 комментариев
До рассвета
До рассвета 14 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 4 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App