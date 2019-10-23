Наша рецензия

Беда, ох, беда! Одолели Сашку влюбленные женщины. От первой, беременной, ему даже в лес пришлось убежать: спрятаться решил на недельку, «пока проблема не рассосется» (как именно она должна «рассосаться» за пару дней, не спрашивайте). А вторая девушка и вовсе кикиморой оказалось. Впрочем, сердцеед наш кудрявый сам во всем виноват: нечего было песни тоскливые посреди чащи горланить. Услышала их ведьма – и дрогнула. И давай Сашке подарки дарить: то шишек ему принесет,…