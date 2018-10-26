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Уилл Фостер (Киану Ривз) пропадает на работе, дни и ночи он проводит в лаборатории BIONYNE, пытаясь осуществить «перенос» сознания человека на принципиально другой носитель. Из мозга донора он извлекает необходимые ему данные и загружает их в «мозг» андроида. По идее, в механическом теле должен очнуться человек, или у робота пробудится самосознание. В общем, Уилл играет в бога и свято верит, что идет по правильному пути, ведь он едва ли не протаптывает дорогу к…