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Replicas Репродукция 2017 / США
6.1 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Репродукция»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Уилл Фостер (Киану Ривз) пропадает на работе, дни и ночи он проводит в лаборатории BIONYNE, пытаясь осуществить «перенос» сознания человека на принципиально другой носитель. Из мозга донора он извлекает необходимые ему данные и загружает их в «мозг» андроида. По идее, в механическом теле должен очнуться человек, или у робота пробудится самосознание. В общем, Уилл играет в бога и свято верит, что идет по правильному пути, ведь он едва ли не протаптывает дорогу к…

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rafik.ivanov.85 26 октября 2018, 08:31
Фильм так себе , не плохо и не хорошо. Не чего блестящего в нем нет . Из 5 ставлю 3.
26 октября 2018, 08:31 Ответить
Владимир Ровенский 28 октября 2018, 09:28
Оценка
Отличный фильм, который заставляет задуматься о жизни! Понравился.
28 октября 2018, 09:28 Ответить
Андрей Сафрошкин 28 октября 2018, 15:44
Оценка
Хороший триллер, мне понравился. Рекомендую.
28 октября 2018, 15:44 Ответить
Виктория Справедливая 29 октября 2018, 09:48
Оценка
Интересный фильм. Советую.
29 октября 2018, 09:48 Ответить
innmel 29 октября 2018, 15:29
Оценка
Фильм на одном мгновении был просмотрен, но в душу не запал. И уже через 10 минут после сеанса я о нём и не вспомнила
29 октября 2018, 15:29 Ответить
Алёна Классен 30 октября 2018, 10:10
Оценка
Фильм классный,интересно,местами держал в напряжении👌🏻👌🏻😉
30 октября 2018, 10:10 Ответить
Nadezhda Kuzmina 30 октября 2018, 23:15
Оценка
Не супер, но на один раз вполне себе смотрибельно))
30 октября 2018, 23:15 Ответить
Елена Глызина 1 ноября 2018, 17:58
РЕПРОДУКЦИЯ
Возвращение с того света, или, делает ли нейрохимия человека человеком.
В главной роли Киану Ривз, и это большой плюс. Фильм посмотрела на одном дыхании. По смысловой нагрузке сюжет тянет, если не на сериал, то на блокбастер точно.
В фильме несколько нераскрытых тем, по каждой можно поставить полноценный фильм с продолжением. Может так и будет. Этическая тема: можно ли преступить закон, если очень хочется. Философская: что делает человека человеком, по версии Уилла - нейрохимия, по версии его жены Моны - душа. Фантастическая: вживление в человеческое общество разумного робота, еще одна фантастическая: симбиоз человека и робота. Человеческая: как жить долго/вечно. Вечный вопрос: что такое хорошо, что такое плохо. И чуток американской мечты с хэппи ендом. Все в одном фильме продолжительностью 107 минут.
Вопросы, заданные фильмом, видимо зритель должен переварить сам. Приятного просмотра. Рекомендую.
1 ноября 2018, 17:58 Ответить
Елена Смирнова 2 ноября 2018, 23:30
в ответ на сообщение Елена Глызина от 1 ноября 2018, 17:58
Спасибо, Елена, за отзыв. Почитала отзывы и решили, все-таки пойти. Ощущения именно такие, как у Вас. Много неувязок технических в сюжете, но вопросы поставлены глобальные. Теперь бурно обсуждаем. Приятно и неожиданно было в таком фильме увидеть хэппи энд.
2 ноября 2018, 23:30 Ответить
Роман Тесля 4 ноября 2018, 14:11
Оценка
вчера были +только один я поспал
4 ноября 2018, 14:11 Ответить
Алексей Бычков 6 ноября 2018, 17:36
Оценка
Ты не права! Фильм отличный!!! Рекомендую к просмотру!
6 ноября 2018, 17:36 Ответить
Павел Перетокин 7 ноября 2018, 18:21
Пока смерть не разлучит нас

Фантастика не всегда развивается по канонам, точнее бывает, что герои фильмов не знают об их существовании. “Репродукция” показывает все это в красках.

Гениальный ученый-нейробиолог Уилл Фостер (Киану Ривз) в автокатастрофе теряет своих детей и жену. Чтобы их вернуть, он идет наперекор самой смерти. Профессор собирается с помощью клонирования и своей уникальной разработки переноса сознания на информационный носитель воскресить свою семью. В этом ему помогает друг Эд. Но на деле желанное воссоединение с родными сталкивает учёных с серьёзными проблемами, и становится понятно: хэппи-энда может не быть.

Складывается впечатление, что стоимость картины соизмерима стараниям создателей, хотя у продюсера Лоренцо Ди Бонавентуры "Трансформеры", чей бюджет в 8 раз больше «Репродукции», тоже не очень вышли. Но там хотя бы с графикой постарались. «Репродукция», несмотря на то, что числится фантастикой, не потребовала большого включения CGI. Эта картина больше делает ставку на эмоциональную, а не визуальную составляющую. Но даже в тех редких моментах, когда компьютерные врезки необходимы, они очевидно проигрывают графике «Звёздных войн», вышедших 40 лет назад. И тут как раз возникает вопрос к продюсеру, неужели 30 млн. долларов не хватило на то, чтобы качественно отрисовать несколько минут полутора картины. Ведь главная звезда проекта – уже давно не главная звезда мирового кинематографа, и вряд ли все 30 миллионов ушли на гонорар.

Герой Ривза крайне наивен, раз он думает, что государство и впрямь будет вкладывать миллиарды долларов в воскрешение погибших военных и обычных людей. Мы не раз видели актёра в образах сомневающихся или решительных и знающих, как поступить, персонажей, но не наивных - и это было непривычно. Киану великолепно справляется с ролью: все переживания и эмоции он отыгрывает максимально реалистично. Оттого не понятно, почему на роль его жены, такую же эмоционально наполненную, взяли характерную блондинку Элис Ив. На экране этот дуэт вместо необходимого по сценарию страдания рождал скорее грусть, переходящую в равнодушие. Томаса Миддлдича, который сыграл лучшего друга, по включённости в события можно было бы назвать исполнителем второй главной роли. Однако из-за того, что актёр прославился за счёт персонажей второго плана, ему не удаётся воспользоваться предоставленной возможностью и продемонстрировать всю значимость своего героя. Но, пожалуй, самым неудачным выбором кастинг-директора выглядит Джон Ортис в роли антагониста – клишированный плохой парень из фильмов начала 2000-х. Согласно своему образу, он совершает ожидаемые поступки, но выглядит не убедительным, а смешным.

Хотя, если быть честным, недоумение и смех в «Репродукции» вызывают большинство поступков и реакций всех героев. На явления, которые кажутся обыденными для любой классической фантастики о переселении сознания, будь то «Матрица» с тем же Киану Ривзом или даже «Робокоп», персонажи этой фантастической ленты реагируют так, как будто сами никакой фантастики никогда не видели. Например, они ведут себя, как типичные гениальные учёные: в рабочем запале забывают просчитать самые очевидные последствия своего эксперимента.

Вы спокойно сможете продержаться полтора часа, у вас даже получится посочувствовать главным героям. Но стоит эпизоду потерять драматическую сюжетную линию, как вас сразу же начнет втягивать в огромную сценарную дыру. По факту, на экране происходит подмена жанров: вместо новой версии будущего, где бессмертие – лишь вопрос технологий, зрителям предлагают плохо поставленную драму об этике вмешательства технологий в право человека на жизнь и смерть. Картину не спасает даже любимый многими за свой вечно печальный образ Киану Ривз. Хотя именно благодаря ему «Репродукция» уже собрала в российском прокате один миллион долларов.
7 ноября 2018, 18:21 Ответить
allikv 14 ноября 2018, 10:55
Оценка
Не понимаю почему так мало баллов фильму. Кино интересное, свежий сюжет, игра Киану как всегла отличная. Жаль что послелнее время у этого отличного актера мало хороших фильмов.
14 ноября 2018, 10:55 Ответить
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