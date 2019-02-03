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1984 год, небольшая американская ярмарка. 14-летний Ричард Верши-младший (Ричи Мерритт) засматривается на прилавок с оружием. Продавец пытается обдурить подростка, но мальчик не лыком шит. Даром что под носом юношеский пушок под носом – этот пацан легко может отличить русский автомат Калашникова от египетской сборки. Сказалось воспитание. Его одобрительно хлопает по плечу усатый батя (Мэттью МакКонахи) с дурацким маллетом. Отец и сын уезжают с ярмарки, закупившись оружием по дешевке,…