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Patriotinnen

Три героини в поисках родины, 2012

2012 / Германия
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О фильме

Сквозь московский шум мегаполиса пробивается тихий, уникальный по своей музыкальности и поэтичности голос. Он воскрешает забытую нами Россию. Русская певица и поэтесса Елена Фролова вкладывает в свои песни то, что есть в России настоящего, исконного и неподкупно сопротивляющегося всем веяниям времени. И одновременно с этим она разрушает традиционный образ женщины.  Елена Фролова, подобно Орфею, отправляется в путешествие по глубинам прошлого России, чтобы воскресить свою Эвридику — Марину Цветаеву. На стихи Цветаевой слагает она песни, которые заставляют нас невольно подсматривать за жизнью поэта: революция, эмиграция, гибель. Однако cамым жестким критиком их связи становится мать Елены, которая, будучи чадом социализма, трезво смотрит на возрождение мистических идей России прошлого века.  Три века России: серебряный, «стальной», «нефтяной». Три влюбленные в родину женщины: Елена Фролова, мать Елены Майя Степановна и Марина Цветаева в поисках родины, не только географической, но и духовной.

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Ирина Рёриг
Все актеры и съемочная группа
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