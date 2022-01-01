Три героини в поисках родины, 2012

Сквозь московский шум мегаполиса пробивается тихий, уникальный по своей музыкальности и поэтичности голос. Он воскрешает забытую нами Россию. Русская певица и поэтесса Елена Фролова вкладывает в свои песни то, что есть в России настоящего, исконного и неподкупно сопротивляющегося всем веяниям времени. И одновременно с этим она разрушает традиционный образ женщины. Елена Фролова, подобно Орфею, отправляется в путешествие по глубинам прошлого России, чтобы воскресить свою Эвридику — Марину Цветаеву. На стихи Цветаевой слагает она песни, которые заставляют нас невольно подсматривать за жизнью поэта: революция, эмиграция, гибель. Однако cамым жестким критиком их связи становится мать Елены, которая, будучи чадом социализма, трезво смотрит на возрождение мистических идей России прошлого века. Три века России: серебряный, «стальной», «нефтяной». Три влюбленные в родину женщины: Елена Фролова, мать Елены Майя Степановна и Марина Цветаева в поисках родины, не только географической, но и духовной.