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TheatreHD: Комеди Франсез: Мизантроп
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Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux

TheatreHD: Комеди Франсез: Мизантроп, 2016

2016 / Франция
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О фильме

Одна из самых знаменитых пьес Мольера, остроумный и циничный «Мизантроп», вновь на сцене «Комеди Франсез», на этот раз в постановке Клемана Эрвье Леже, режиссера с очень внушительным послужным списком в драме и опере, одного из лучших мольеровских актеров труппы. Альцест любит Селимену, молодую свободолюбивую женщину, которая, недавно овдовев, решила завести у себя салон. В мыслях о судебном разбирательстве, в тревогах о его исходе, Альцест отправляется к ней со своим другом Филинтом, которому он ставит в упрек излишнюю снисходительность к светскому обществу. Альцест желает, чтобы его возлюбленная при всех объявила, что именно ему отдает свое предпочтение. В дело вмешиваются высокородный поэт, жаждущий признания, два придворных маркиза, кузина Селимены Элианта, живущая в ее доме, и подруга Селимены Арсиноя. Альцест, отвергающий светскость чуть ли ни во всех ее проявлениях, своим радикализмом подталкивает других персонажей к краю. И в течение одного дня те обнажают всю противоречивость, свойственную человеческому роду, живущему лишь сердцем, которое разум познать не в силах. Премьера «Мизантропа» в постановке Клемана Эрвье Леже состоялась в 2014 году, и в этом сезоне спектакль в третий раз возвращается на сцену «Комеди Франсез». Режиссер увлечен «социологическим взглядом» Мольера. «Когда было принято решение ставить «Мизантропа», я спросил себя: зачем ставить классику? Почему это так важно для меня? И подумал, что лучше, чем Антуан Витез, не сформулировать: классика нужна, потому что необходимо работать над коллективной памятью», — говорит Эрвье Леже. За 350 лет мало что изменилось в человеческой природе — и об этом вновь напоминает пьеса Мольера в его родном театре.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Клеман Эрвьё Леже
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Мизантроп 1 постер
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