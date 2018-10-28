Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спокойной ночи, мамочка Спокойной ночи, мамочка
Киноафиша Фильмы Спокойной ночи, мамочка Отзывы о фильме «Спокойной ночи, мамочка»
Ich seh, Ich seh Спокойной ночи, мамочка 2014 / Австрия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Спокойной ночи, мамочка»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Леночка Сусликова 28 октября 2018, 16:35
смотрела долго, упорно, нудно... фильм абсолютно не понравилось, не триллер и не ужас просто психологическая драма скорее всего... в конце сидели с мужем и смотрели друг на друга жалея о потеряном времени на фильм. залезла в интернет посмотреть отзывы людей искуства, они все в восхваляют фильм!!! якобы просто уникальный( вообщем если вы не великий эстет современного кино то не тратьте время - дерьмицо полнейщее!!
28 октября 2018, 16:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App