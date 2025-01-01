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Цитаты
Falk Viki
Что ты здесь делаешь?
Szabó Karcsi
Ищу тебя.
Falk Viki
Я не ради тебя здесь.
Szabó Karcsi
Почему? Ты не знаешь, какой я.
Falk Viki
Держи. Понеси.
[предлагает ему флаг, но он не берёт его]
Falk Viki
Видишь? Вот какой ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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