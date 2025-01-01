Falk Viki Что ты здесь делаешь?

Szabó Karcsi Ищу тебя.

Falk Viki Я не ради тебя здесь.

Szabó Karcsi Почему? Ты не знаешь, какой я.

Falk Viki Держи. Понеси.

[предлагает ему флаг, но он не берёт его]