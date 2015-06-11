Темный ген, 2015

Франк Шаудер одновременно пациент и врач. Шаудер много лет страдает от возвращающейся депрессии, но по профессии он невролог и хочет разобраться в причинах болезни. Может быть, в геноме Шаудера есть «темный ген» и депрессия угрожает его сыну? Нет лучшего способа разобраться в возможностях и ограничениях современной генетики, чем сделать это вслед за заинтересованным протагонистом. «Темный ген» — идеально выстроенный научно-популярный фильм: герой берет зрителя за руку и ведет за собой в поиске ответов на те же вопросы, которые задали бы и вы. Это увлекательное путешествие по миру современной генетики, самой бурно развивающейся области человеческого знания, которая в то же время обещает человечеству самые значительные перемены. Что определяет наша ДНК, а что нет? Многое ли мы в действительности знаем о человеческом геноме? Сможем ли мы вмешаться в передающуюся нашим потомкам наследственную информацию и исправить в ней ошибки — «темные гены»?