Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Падающий иней Падающий иней
Киноафиша Фильмы Падающий иней

Падающий иней, 1969

1969 / СССР
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Больного моряка Ганса, не имеющего документов, капитан иностранного судна высаживает на одном из островов Средиземного моря. Его находит рыбачка Сильвана и оказывает приют в своем доме. Ганс окреп и, подружившись с ее сыном, стал выходить в море на рыбный промысел. Моряк после тяжелой болезни забыл свое прошлое — и все считали его немцем. Ему было хорошо в доме Сильваны. Но однажды, заболев, Ганс в бреду стал кричать по-русски. После выздоровления Сильвана не смогла помешать его отъезду на родину…

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 18 августа 1969
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Ивченко
В ролях
Петр Вескляров
Степан Олексенко
Степан Олексенко
Нинель Мышкова
Вадим Вильский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Падающий иней 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Падающий иней смотреть онлайн

Падающий иней
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши