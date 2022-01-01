Падающий иней, 1969

Больного моряка Ганса, не имеющего документов, капитан иностранного судна высаживает на одном из островов Средиземного моря. Его находит рыбачка Сильвана и оказывает приют в своем доме. Ганс окреп и, подружившись с ее сыном, стал выходить в море на рыбный промысел. Моряк после тяжелой болезни забыл свое прошлое — и все считали его немцем. Ему было хорошо в доме Сильваны. Но однажды, заболев, Ганс в бреду стал кричать по-русски. После выздоровления Сильвана не смогла помешать его отъезду на родину…