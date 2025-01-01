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Киноафиша Фильмы Багдадский вор Цитаты из фильма Багдадский вор

Цитаты из фильма Багдадский вор

The Thief of Bagdad Я не принц. Я меньше раба, что служит тебе — жалкий изгнанник, вор. Что хотел — брал. Хотел тебя — пытался взять. Но когда держал тебя в объятиях — весь мир изменился. Зло во мне умерло. Я могу вынести тысячу мук, пережить тысячу смертей — но не твои слёзы.
Guard Этот арабский принц — всего лишь вор. Найдите его!
The Princess Быстро! Спрячься. Если тебя найдут со мной — пощады не будет. Я люблю тебя.
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Принцесса Он толстый и противный, будто на сале вырос.
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Советник монгольского принца Ты добавишь радость свадебному празднику, если будешь сварен в масле.
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The Holy Man На прочном фундаменте смирения можно воздвигнуть любое сооружение.
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Принцесса Он хмурится. Мне он не нравится.
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The Holy Man Аллах создал твою душу, чтобы она жаждала счастья, но ты должен его заслужить.
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The Thief's Evil Associate Побледнев, он теперь нявкает в мечеть. Фу!
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The Thief's Evil Associate Она — редкий драгоценный камень, моя птичка любви.
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The Thief of Bagdad Широко распахните ворота Багдада!
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The Thief's Evil Associate Нам нужно срочно похитить её. Монгольский свин# нас подозревает.
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Hermit of the Defile Знаешь ли ты, дерзкий юнец, пожирающий пламя, что на пути таятся скверные твари, образы смерти? Сто лет я здесь стою. Многие шли этим путем, но никто не вернулся.
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Persian Prince Мой волшебный ковер доставил нас сюда. К бороде Пророка, он самый редкий.
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The Mongol Prince Мы поженимся немедленно. Приготовься. Это мой приказ.
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Халиф Ты, собака! Какие муки мы только не придумаем для тебя! — Порите его! — Бросьте к обезьяне! Пусть разорвёт его на части.
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Святой человек Трудись — ведь именно в труде кроются все прелести жизни человеческой.
Вор из Багдада Ты врёшь! Что хочу — то и беру. Моя награда — здесь. Рай — мечта дураков, а Аллах — выдумка.
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The Thief's Evil Associate Низзи нудл! Он превратился в голубка.
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The Caliph Ты, пес! Какие муки мы только ни придумаем для тебя!
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The Holy Man О истинные верующие, собравшиеся в этой святой мечети, заслужите свое счастье во имя истинного Бога ---...
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The Princess Слава Аллаху! Он не тронул розу.
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The Princess Он сделает меня счастливой. Пусть Аллах поможет ему дотронуться до розы.
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Калиф Когда луна коснётся кипариса, обручение завершится пиршеством. Пойдём.
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Святой человек Ты должен быть храбрым. Иди сейчас. Управляй своей судьбой.
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