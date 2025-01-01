The Thief of BagdadЯ не принц. Я меньше раба, что служит тебе — жалкий изгнанник, вор. Что хотел — брал. Хотел тебя — пытался взять. Но когда держал тебя в объятиях — весь мир изменился. Зло во мне умерло. Я могу вынести тысячу мук, пережить тысячу смертей — но не твои слёзы.
GuardЭтот арабский принц — всего лишь вор. Найдите его!
The PrincessБыстро! Спрячься. Если тебя найдут со мной — пощады не будет. Я люблю тебя.
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ПринцессаОн толстый и противный, будто на сале вырос.
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Советник монгольского принцаТы добавишь радость свадебному празднику, если будешь сварен в масле.
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The Holy ManНа прочном фундаменте смирения можно воздвигнуть любое сооружение.
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ПринцессаОн хмурится. Мне он не нравится.
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The Holy ManАллах создал твою душу, чтобы она жаждала счастья, но ты должен его заслужить.
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The Thief's Evil AssociateПобледнев, он теперь нявкает в мечеть. Фу!