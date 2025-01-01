The Thief of Bagdad Я не принц. Я меньше раба, что служит тебе — жалкий изгнанник, вор. Что хотел — брал. Хотел тебя — пытался взять. Но когда держал тебя в объятиях — весь мир изменился. Зло во мне умерло. Я могу вынести тысячу мук, пережить тысячу смертей — но не твои слёзы.

Guard Этот арабский принц — всего лишь вор. Найдите его!