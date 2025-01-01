Monique WilsonМой маленький зайка хорошо велся, пока меня не было?
Michel LegrandКонечно, глупышка.
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[первые реплики]
Michel LegrandЯ поговорю с премьером. Позвони мне через две недели.
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[последние слова]
Michel Legrand[Брижит]Я вижу, когда ты врёшь. Ты никогда не умела лгать мне.
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Monique WilsonТы просто прелесть, что приехала. Приехала сюда, чтобы проводить меня, хотя у тебя столько дел. Я привезу тебе из Нью-Йорка пижаму. Твои просто ужасные. Я тебя люблю. Знаешь, что мы сделаем, когда я вернусь?
Michel LegrandТочно то же самое, что и до твоего отъезда.
Monique WilsonНет. Мы пойдём в загс сказать «да». Да-да-да.
Michel LegrandОтличная идея, но невозможно.
Monique WilsonПочему?
Michel LegrandТы уже замужем.
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Brigitte LaurierПонимаю твою спешку. Должен был увидеть одну из своих любовниц. Она, вроде, не такая шлюшка, как остальные. Как её зовут?
Michel LegrandМисс Лориэ, вы ни моя жена, ни моя любовница. Моя личная жизнь вас не касается.
Brigitte LaurierЭто не моя вина, что я влюблена в тебя. И сама не знаю почему. Ты не красавец.
Michel Legrand[Закадровый текст]На последней конференции пятёрки, которая прошла в Нью-Йорке в 1954 году, группа европейских министров, чья обязанность — рассматривать — нет. Чья обязанность — совместно оценивать риски экономической ситуации — инфляционное давление...
Brigitte LaurierНикогда. Ты должен согласиться, что впервые я сделала отличный выбор.
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Le prince CharlesЗначит, ты — новичок в искусстве измены. Вчера у меня сложилось другое впечатление. Если хочешь изменять, то делаешь это неправильно. Никогда не позволяй мужу узнать. Большинство женщин это знают. Всё просто. Когда я сегодня вечером приведу тебя домой, скажешь мужу: «Жак, дорогой —»
Le prince Charles«Мишель, ты не поверишь, что со мной сегодня случилось. Я ходила в кино». «Одна?» «Да. Да, одна. А когда вышла, знаешь, кого встретила? Мари-Клер. Мою школьную подругу, которую ты считаешь глупой. Мы пошли выпить чай, а потом —»