Monique Wilson Ты просто прелесть, что приехала. Приехала сюда, чтобы проводить меня, хотя у тебя столько дел. Я привезу тебе из Нью-Йорка пижаму. Твои просто ужасные. Я тебя люблю. Знаешь, что мы сделаем, когда я вернусь?

Michel Legrand Точно то же самое, что и до твоего отъезда.

Monique Wilson Нет. Мы пойдём в загс сказать «да». Да-да-да.

Michel Legrand Отличная идея, но невозможно.

Monique Wilson Почему?