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Киноафиша Фильмы Парижанка Цитаты из фильма Парижанка

Цитаты из фильма Парижанка

Le policier motard Брижит Лорье, как и президент совета.
Brigitte Laurier Я — его дочь.
Le policier motard Но это не повод проезжать на красный.
Brigitte Laurier Пожалуйста, поторопитесь, офицер. Я бегу за мужчиной, которого люблю.
Le policier motard Никогда не бегай за мужчиной. Это верный способ его потерять.
Brigitte Laurier Я знаю, но ничего не могу с собой поделать.
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Фернан, бармен А это кто такой?
Гангстер Может, коп.
Подружка гангстера Нет, не он. Я этого парня знаю. Где-то виделась. Вспомню.
Гангстер Ты с ним переспала?
Подружка гангстера Нет. Клиентов не забываю, этого уж точно бы запомнила.
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Brigitte Laurier Ты зря теряешь время. Я — изо льда.
Michel Legrand Ты правда так думаешь?
[Она не думает]
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Le prince Charles [Пилотирование небольшого самолёта] Не лучшая идея ехать в Лондон. Давай лучше сходим поплавать в Ницце. Ты не против?
[Брижит одобрительно кивает]
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Monique Wilson Будь хорошенькой, моя маленькая кузнечик.
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Fernand le Barman У неё фигура — огонь. Где ты её нашёл? В Париже?
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Caroline Herblay Это мой муж.
Michel Legrand Уйди и спрячься в другой комнате.
Caroline Herblay В ночнушке? Ты издеваешься?
Brigitte Laurier Ты, наверное, привыкла.
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Monique Wilson Мой маленький зайка хорошо велся, пока меня не было?
Michel Legrand Конечно, глупышка.
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[первые реплики]
Michel Legrand Я поговорю с премьером. Позвони мне через две недели.
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[последние слова]
Michel Legrand [Брижит] Я вижу, когда ты врёшь. Ты никогда не умела лгать мне.
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Monique Wilson Ты просто прелесть, что приехала. Приехала сюда, чтобы проводить меня, хотя у тебя столько дел. Я привезу тебе из Нью-Йорка пижаму. Твои просто ужасные. Я тебя люблю. Знаешь, что мы сделаем, когда я вернусь?
Michel Legrand Точно то же самое, что и до твоего отъезда.
Monique Wilson Нет. Мы пойдём в загс сказать «да». Да-да-да.
Michel Legrand Отличная идея, но невозможно.
Monique Wilson Почему?
Michel Legrand Ты уже замужем.
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Brigitte Laurier Понимаю твою спешку. Должен был увидеть одну из своих любовниц. Она, вроде, не такая шлюшка, как остальные. Как её зовут?
Michel Legrand Мисс Лориэ, вы ни моя жена, ни моя любовница. Моя личная жизнь вас не касается.
Brigitte Laurier Это не моя вина, что я влюблена в тебя. И сама не знаю почему. Ты не красавец.
Michel Legrand Заслуживаешь хорошей шлёпки.
Brigitte Laurier Давай!
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Michel Legrand [Закадровый текст] На последней конференции пятёрки, которая прошла в Нью-Йорке в 1954 году, группа европейских министров, чья обязанность — рассматривать — нет. Чья обязанность — совместно оценивать риски экономической ситуации — инфляционное давление...
Brigitte Laurier Мне нравится, когда ты серьёзна.
Michel Legrand Мисс Лориэ, если не прекратите, мне придётся рассказать вашему отцу.
Brigitte Laurier Что вы ему скажете?
Michel Legrand Что ты мучаешь меня последние четыре месяца.
Brigitte Laurier А вы меня поцеловали в шею в первый раз, когда я сюда пришла?
Michel Legrand Давай не будем говорить об этом несчастном поцелуе, хорошо?
Brigitte Laurier Вы меня целовали дважды — в шею и в губы. Похоже, вам это очень понравилось.
Michel Legrand Я не знал, что ты такая молодая. И что ты дочь моего министра.
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Michel Legrand Садись и пиши. Пиши.
[Диктовка]
Michel Legrand Группа европейских министров, чья обязанность — совместно изучать риски экономической ситуации — инфляционные давления — Пожалуйста, застегните кардиган. На чём я остановился?
Brigitte Laurier «Инфляционные давления. Пожалуйста, застегните кардиган.»
Michel Legrand Это было обращено к вам. Я вижу твой пупок.
Brigitte Laurier Тебе не нравится?
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Brigitte Laurier [Дует губки] Какая же ты везучая. Хотела бы я провести с тобой выходные.
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Caroline Herblay Мишель.
Michel Legrand Каролин.
Caroline Herblay Этот подлец, который больше никогда мне не звонит.
Michel Legrand Я думал, после того, что случилось...
Caroline Herblay Ты такая злопамятная. Всё из-за какой-то ерунды.
Michel Legrand Меня месяц держали в больнице.
Caroline Herblay Давай оставим всё в прошлом. Я так рада тебя видеть. Пойдем, познакомлю с моим новым мужем. Не поверишь, какой он ужасный зануда.
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Alcide Laurier Он тебя любит?
Brigitte Laurier Совсем нет, к сожалению.
Alcide Laurier Хорошо, а то могла бы остаться несчастной с этим типом.
Brigitte Laurier Почему?
Alcide Laurier Он слишком амбициозен, чтобы всерьёз увлекаться женщиной. Он не из тех, кто любит.
Brigitte Laurier А как насчёт его любовниц?
Alcide Laurier Это тут ни при чём. У него есть любовницы потому что — э-э — Кстати, надеюсь, ты не...
Brigitte Laurier О, нет, папочка, никогда.
Alcide Laurier И он никогда не пытался...
Brigitte Laurier Никогда.
Alcide Laurier Браво! Он полный идиот, но хоть честный.
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Brigitte Laurier [На улице, в деревне, во второй половине дня] Надеюсь, я вас не беспокою.
Michel Legrand Совсем нет. Я рад вас видеть.
Brigitte Laurier Не верю.
Michel Legrand Это правда, мисс Лориэ. Вы как раз вовремя. Я один, и вы можете осуществить свою мечту. Раздевайтесь.
Brigitte Laurier Я не понимаю?
Michel Legrand Понимаете.
Brigitte Laurier Вы хотите прямо здесь и сейчас?
Michel Legrand Вы хотели провести со мной выходные, не давая мне поехать в Довиль. Моя девушка на меня злится. Так что давайте начнём прямо сейчас. Раздевайтесь! Давай, снимай!
Brigitte Laurier Сволочь! Маньяк! Ненавижу тебя! Ты с***чий маньяк!
[Уходит в панике]
Michel Legrand Если передумаешь — дай знать.
Brigitte Laurier Больше от меня не услышишь, ты свинья!
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Caroline Herblay Сегодня вечером я зайду к тебе в комнату.
Michel Legrand Даже не думай об этом. Не здесь, не в доме президента.
Caroline Herblay Мне плевать на президента и его дом.
Michel Legrand Если твой муж узнает, будет полный п##ец. Моя карьера окажется в руках прессы.
Caroline Herblay Опасности нет. У нас разные комнаты, и он спит как убитый. Всё будет нормально. Оставь дверь открытой. Я приду ровно в полночь.
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Michel Legrand Ты хочешь что?
Brigitte Laurier Стать твоей любовницей.
Michel Legrand [саркастично] О, Боже, именно этого мне и не хватало.
Brigitte Laurier Я никогда не скажу ни слова о браке. Но хочу, чтобы ты взял меня в свои объятия и поцеловал.
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Caroline Herblay Ты, маленькая с***, пришла в мальчишескую комнату в ночнушке!
Brigitte Laurier А ты как?
Caroline Herblay Это не то же самое. Я замужем.
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Michel Legrand [Мишель пойман с Брижит, прячущейся в его постели] Месье Президент.
Alcide Laurier Заткнись, понял? Как ты мог так со мной, при всех.
Michel Legrand Клянусь, я ничего не сделал! Это просто недоразумение. Скажи что-нибудь, Брижит! Убедись в этом!
Brigitte Laurier Я скажу всё, что хочешь, дорогой.
Michel Legrand Не называй меня дорогой.
Brigitte Laurier Ладно, дорогой.
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Michel Legrand Господин Президент, послушайте. Честное слово. На честь правительства и Республики — ничего не случилось.
Brigitte Laurier Правда?
Alcide Laurier Весь Париж видел мою дочь полураздетой в твоей постели, а ты говоришь, что ничего не было. Ну, уверяю тебя, что что-то будет. Свадьба, слышишь? Немедленно.
Brigitte Laurier Папа, я тебя люблю.
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Michel Legrand Господин президент, не расстраивайте её.
Alcide Laurier Заткнись, или я сразу потребую твоей отставки и отшлёпаю как следует.
Brigitte Laurier Отличная идея. Давай.
Alcide Laurier [Шлёпает Бриджит] Вот так!
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Michel Legrand Предлагаю сразу лечь спать. Я совсем выбился из сил! В последний раз выхожу замуж. Налить перед сном?
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Alcide Laurier Послушай, дорогая, мне трудно в это поверить. Ты только что вернулась с медового месяца. Ещё слишком рано. Не может быть всё так плохо. В чём же дело?
Brigitte Laurier Я вышла замуж за Дон Жуана. Ты же меня предупреждал.
Alcide Laurier Он уже изменяет?
Brigitte Laurier Пока нет, но будет. Я это чувствую. И когда это случится, я ему отомщу! Клянусь!
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Alcide Laurier Ты заблуждаешься. Мишель любит тебя.
Brigitte Laurier Ты правда так думаешь? Он мне никогда не говорил.
Alcide Laurier Любовь и грусть всегда молчат.
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Michel Legrand Моник — старая знакомая. Я её люблю. Нет причин не видеться с ней.
Brigitte Laurier Ты подлец. Но всё кончено, Мишель. Я буду неверна. Я изменю тебе, Мишель. Я изменю.
Michel Legrand Не глупи. Это не так просто. Нельзя так просто взять и изменять. Нужно особое отношение.
Brigitte Laurier Да ну? Ну что ж, ты сам напросился. Я возьму первого, кто войдёт в эту дверь.
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Le prince Charles Забудь про протокол. Немного импульсивности никому не повредило.
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Le prince Charles Ваша жена восторгается своими взглядами на современный брак. Это просто завораживает.
Brigitte Laurier Я говорила о наших открытых отношениях. Мне очень симпатична любовница моего мужа.
Michel Legrand Моя жена любит шутить.
Le prince Charles Да, я заметил.
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Brigitte Laurier [поёт] Однажды мой принц придёт...
[свистит]
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Michel Legrand [Смотрит, как Брижит принимает ванну] Это глупо, но я бы с удовольствием искупался с тобой.
Brigitte Laurier Купайся со своей любовницей. Со мной всё кончено.
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Monique Wilson [Поцелуй] Как тебе моя новая помада?
[Поцелуй]
Monique Wilson Она называется "Малина с виски".
Michel Legrand Неплохо.
[Поцелуй]
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Monique Wilson Нельзя обращаться с женой как с прислугой.
Michel Legrand Заткнись! Ты ничего не понимаешь.
Monique Wilson Я понимаю. Ты — сволочь, подлый ублюдок.
[Брижит]
Monique Wilson Молодец. Иди и изменяй. Вот что он и заслужил.
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Fernand le Barman Ты мне не доверяешь? А зря. Я друг Толстого Жюля.
Le prince Charles Толстый Жюль?
Fernand le Barman Жюль из Монпелье. Тот, что три года отсидел в Клерво.
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Fernand le Barman Парижанка — это что-то с чем-то. У них есть стиль.
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Fernand le Barman Вот ваши грохи.
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Brigitte Laurier Не смотри на меня этими глазами. Ты меня тревожишь.
Le prince Charles Ты не ответил на мой вопрос.
Brigitte Laurier Не задавай вопросов. Добивайся меня. Я правда хочу, чтобы ты добивался меня.
Le prince Charles Это хорошо. Я тоже.
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Le prince Charles Не думаешь, что мы уже достаточно потанцевали? Уже очень поздно.
Brigitte Laurier У нас полно времени. Поцелуй меня ещё раз в шею. Мне это очень нравится.
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Brigitte Laurier Если бы мой муж сейчас меня увидел.
Le prince Charles Твой муж?
Brigitte Laurier Когда я расскажу ему, что мы сделали и что собираемся сделать.
Le prince Charles Ты собираешься ему рассказать?
Brigitte Laurier Именно так, от А до Я.
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Brigitte Laurier У меня признание. Ты мой первый любовник.
Le prince Charles Ты никогда ему не изменяла?
Brigitte Laurier Никогда. Ты должен согласиться, что впервые я сделала отличный выбор.
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Le prince Charles Значит, ты — новичок в искусстве измены. Вчера у меня сложилось другое впечатление. Если хочешь изменять, то делаешь это неправильно. Никогда не позволяй мужу узнать. Большинство женщин это знают. Всё просто. Когда я сегодня вечером приведу тебя домой, скажешь мужу: «Жак, дорогой —»
Brigitte Laurier Его зовут Мишель.
Le prince Charles «Мишель, ты не поверишь, что со мной сегодня случилось. Я ходила в кино». «Одна?» «Да. Да, одна. А когда вышла, знаешь, кого встретила? Мари-Клер. Мою школьную подругу, которую ты считаешь глупой. Мы пошли выпить чай, а потом —»
Brigitte Laurier Королева верит твоим нелепым враньям?
Le prince Charles Не всегда, но в первый раз поверила.
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Alcide Laurier Брижит говорила тебе, что была с ним?
Michel Legrand Говорила, конечно.
Alcide Laurier Успокойся. Если бы она действительно была с ним, она сказала бы тебе обратное. Женщины никогда не говорят правду.
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La reine Greta Я знаю, ты ездил в Ниццу с той молодой женщиной.
Le prince Charles Ах. Что ж, Грета, уверяю тебя, ничего не произошло. Обещаю. И, пожалуй, впервые я действительно кому-то помог.
La reine Greta Ты всегда кому-то помогаешь, Чарльз. Если не в другом, то хотя бы вношь остроту в мою жизнь. Иначе было бы скучно.
Le prince Charles Ты прощаешь, как настоящая леди.
La reine Greta Кто сказал, что я тебя простила? Скажи, она так же сногсшибательна в высоте, как и на земле?
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La reine Greta Ты можешь перестать чихать. Это ни к чему не приведёт.
Le prince Charles Я это не надену. Ты очень несправедлива, Грета. Ты же знаешь, я никогда не лгу полностью.
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Gangster Кто этот чувак там?
Fernand le Barman Большой Рене. Видишь девушку с ним? Топчик.
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Michel Legrand Ну что, дорогая, где ты была сегодня днем?
Brigitte Laurier Я была с принцем.
Michel Legrand Она опять затеяла.
Alcide Laurier Брижит просто шутит. Скажи Мишелю, где ты была на самом деле.
Brigitte Laurier Я ходила в кино на Елисейские поля, смотрела итальянский фильм.
[Складывает пальцы крест-накрест обеих рук за спиной]
Brigitte Laurier Встретила старую школьную подругу — ту, которую ты считаешь дурой — и мы вместе пошли пить чай.
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