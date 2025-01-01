VivianНайди этих у#бков. Найди их семьи. Найди их собак. И убей всех.
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Det. WalkerСэр. Я даже представить не могу, через что вам приходится пройти. Но вы знаете, каждая мелочь приближает нас к тем, кто это сделал. И лучше говорить об этом, пока память свежа... Извините. Я слишком часто произношу эту речь... Мистер Хилл, как обстояли дела в вашем браке? Вы ладили друг с другом?
Det. WalkerСэр. Я даже представить не могу, через что вам приходится пройти. Но вы знаете, каждая мелочь приближает нас к тем, кто это сделал. И лучше всего говорить об этом, пока воспоминания свежи... Извините. Я слишком часто произношу эту речь... Мистер Хилл, а как у вас были дела в браке? Вы ладили?