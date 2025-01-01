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Киноафиша Фильмы Я есть гнев Цитаты из фильма Я есть гнев

Цитаты из фильма Я есть гнев

Dennis Ты должен был досчитать до трёх.
Stanley Правда?
Dennis Да, сначала один, два, три. А не один, три, бац.
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Stanley Я хочу справедливости.
Dennis Ты хочешь *мести*, Стэнли. Я тебя знаю.
🧡
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Stanley Устраивают ли вас договорённости?
Stanley Да, всё нормально.
Rosa Тогда присоединимся к твоим друзьям и вместе попрощаемся с Вивьен?
Stanley Она уже ушла.
🧡
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Dennis В магазине курить нельзя.
Stanley Это твои сигареты, му#ак.
Dennis В магазине кражи точно нет.
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Vivian Найди этих у#бков. Найди их семьи. Найди их собак. И убей всех.
🧡
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Det. Walker Сэр. Я даже представить не могу, через что вам приходится пройти. Но вы знаете, каждая мелочь приближает нас к тем, кто это сделал. И лучше говорить об этом, пока память свежа... Извините. Я слишком часто произношу эту речь... Мистер Хилл, как обстояли дела в вашем браке? Вы ладили друг с другом?
Stanley Что за чёртов вопрос?
Det. Walker Это просто стандартный вопрос, сэр.
Stanley Вы женаты, детектив?
Det. Walker Был. Не сложилось.
Stanley Тогда вы не знаете.
🧡
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🥱
Det. Gibson Вы уверены, мистер Хилл? Вы сказали, что он был в толстовке с капюшоном. У вас была кровь в глазах. Вы видели его лицо?
Stanley Нет, я не видел... Крови не было. Меня ещё не ударили. Это он.
Det. Walker В вашем заявлении вы сказали, что у него была татуировка в виде летучей мыши. Вы казались уверенным. Это дело об убийстве. Мы не можем работать наугад.
Stanley Нет, я думал, что это летучая мышь. Но это муха. И это он. Я уверен.
🧡
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🥺
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🥱
Stanley Он мёртв?
Dennis Выглядит не очень-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Walker Сэр. Я даже представить не могу, через что вам приходится пройти. Но вы знаете, каждая мелочь приближает нас к тем, кто это сделал. И лучше всего говорить об этом, пока воспоминания свежи... Извините. Я слишком часто произношу эту речь... Мистер Хилл, а как у вас были дела в браке? Вы ладили?
Stanley Что за чёртова вопрос?
Det. Walker Это просто стандартный вопрос, сэр.
Stanley Вы женаты, детектив?
Det. Walker Был. Не сложилось.
Stanley Тогда вы не знаете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stanley Всё устроено?
Stanley Да, всё нормально.
Father Loomis Тогда давайте вместе с вашими друзьями проводим Вивиан?
Stanley Она уже ушла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Gibson Спасибо, что пришли, мистер Хилл.
Stanley Что происходит?
Det. Gibson Похоже, нам повезло. Его задержали на остановке на дороге прошлой ночью, он был в полном отупении.
Det. Walker Уши у вас хорошие, мистер Хилл.
Stanley Что вы имеете в виду?
Det. Walker Он ехал на '67 Charger.
Stanley Правда? Charger?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Dennis У тебя есть три минуты.
🧡
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🤔
🥱
Father Loomis Спасибо, что пришли, мистер Хилл.
Stanley Так что происходит?
Father Loomis Похоже, нам повезло. Его задержали вчера ночью на посту ДПС — полный ***б.,
Governor Merserve Отличное чутьё, мистер Хилл.
Stanley Что вы имеете в виду?
Governor Merserve Он ехал на «Чарджере» 67-го года.
Stanley Правда? На «Чарджере»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Loomis Вы уверены, мистер Хилл? Вы сказали, что он был в толстовке с капюшоном. У вас были глаза, полные крови. Вы видели его лицо?
Stanley Нет, не видел... У меня не было крови. Меня еще не били. Это он.
Governor Merserve В вашем заявлении вы сказали, что у него была татуировка летучей мыши. Вы были уверены. Это дело об убийстве. Мы не можем строить догадки.
Stanley Нет, я думал, что это летучая мышь. Но это муха. И это он. Я уверен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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