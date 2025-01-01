Father Loomis Вы уверены, мистер Хилл? Вы сказали, что он был в толстовке с капюшоном. У вас были глаза, полные крови. Вы видели его лицо?

Stanley Нет, не видел... У меня не было крови. Меня еще не били. Это он.

Governor Merserve В вашем заявлении вы сказали, что у него была татуировка летучей мыши. Вы были уверены. Это дело об убийстве. Мы не можем строить догадки.