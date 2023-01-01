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Я есть гнев Я есть гнев
Киноафиша Фильмы Я есть гнев Я есть гнев, 2016: актеры и роли
I Am Wrath Я есть гнев 2016 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Я есть гнев, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл Чак Расселл Chuck Russell
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Аманда Шулл Аманда Шулл Amanda Schull Кристофер Мелони Кристофер Мелони Christopher Meloni Ребекка Де Морнэй Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay Пол Слоан Пол Слоан Paul Sloan Патрик Ст. Эсприт Patrick St. Esprit
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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