Концерт «Три звезды», 2011

Концерт состоялся во время берлинского фестиваля в Вальдбюне (дословно «лесная сцена») в 2011 году. Это традиционный летний гала-концерт, который устраивается в лесном театре под открытым небом. Театр выполнен в архитектурном стиле древней Греции и по форме напоминает амфитеатр, вмещает же он до 22 000 зрителей. В сопровождении Пражского филармонического Оркестра под управлением Марко Армилиато, три исполнителя околдовали зрителей мастерским исполнением известных произведений. Это зрелище для всех: от знатока до человека, редко слушающего классическую музыку.