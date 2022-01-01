Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт «Три звезды»
Киноафиша Фильмы Концерт «Три звезды»
Three Stars Munich

Концерт «Три звезды», 2011

2011 / Германия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Концерт состоялся во время берлинского фестиваля в Вальдбюне (дословно «лесная сцена») в 2011 году. Это традиционный летний гала-концерт, который устраивается в лесном театре под открытым небом. Театр выполнен в архитектурном стиле древней Греции и по форме напоминает амфитеатр, вмещает же он до 22 000 зрителей. В сопровождении Пражского филармонического Оркестра под управлением Марко Армилиато, три исполнителя околдовали зрителей мастерским исполнением известных произведений. Это зрелище для всех: от знатока до человека, редко слушающего классическую музыку.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2011
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
В ролях
Анна Нетребко
Йонас Кауфман и Эрвин Шротт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского на Красной Площади
Концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского на Красной Площади (2013)
0
Постер фильма Концерт «Три звезды» 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши