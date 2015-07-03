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Первый фильм
The First Film
Первый фильм, 2015
2015 / Великобритания
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
документальный
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О фильме
Захватывающее документальное расследование жизни и творчества пионера кинематографа Луи Лепренса
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
3 июля 2015
Режиссер
Дэвид Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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