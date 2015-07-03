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Первый фильм
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The First Film

Первый фильм, 2015

2015 / Великобритания
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Захватывающее документальное расследование жизни и творчества пионера кинематографа Луи Лепренса
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 3 июля 2015
Режиссер
Дэвид Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первый фильм 2 постера
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