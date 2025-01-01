[первые слова]

Amelia Stuart [рассказчик] Моему отцу поставили диагноз маниакально-депрессивный в 1967 году. Он ходил по Кембриджу в фальшивой бороде, называя себя Иисусом Джоном Гарвардом. Когда он поправился, начал работать на общественном телевидении в Бостоне. Там он встретил мою мать. Он подошёл и сфотографировал её. На первом свидании он прокатил её по Новой Англии и рассказал про свои нервные срывы. Ей было всё равно. Она сказала, что это было безумное время. Половина их знакомых сходила с ума. Так они поженились и у них родились я... а потом моя сестра. Мы были счастливы. Я знаю, что за этим стояло нечто большее. Так всегда бывает.