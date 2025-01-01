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Киноафиша Фильмы Бесконечно белый медведь Цитаты из фильма Бесконечно белый медведь

Цитаты из фильма Бесконечно белый медведь

Cam Stuart В нашем доме есть полуприватная лестничная клетка
[Мэгги разражается смехом]
Cam Stuart Что скажешь?
Maggie Stuart Ох, мои лестничные дни закончились.
[Уходит]
Cam Stuart У тебя были лестничные дни?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cam Stuart У кого-нибудь из вас есть огонь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Amelia Stuart [рассказчик] Моему отцу поставили диагноз маниакально-депрессивный в 1967 году. Он ходил по Кембриджу в фальшивой бороде, называя себя Иисусом Джоном Гарвардом. Когда он поправился, начал работать на общественном телевидении в Бостоне. Там он встретил мою мать. Он подошёл и сфотографировал её. На первом свидании он прокатил её по Новой Англии и рассказал про свои нервные срывы. Ей было всё равно. Она сказала, что это было безумное время. Половина их знакомых сходила с ума. Так они поженились и у них родились я... а потом моя сестра. Мы были счастливы. Я знаю, что за этим стояло нечто большее. Так всегда бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cam Stuart Ну, наверное, я просто скажу реке Чарльз пойти на х#й.
Amelia Stuart [саркастично] Ну, я слышала, что река Чарльз — настоящий му#ак.
🧡
👏
🥺
🤔
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