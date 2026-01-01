Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Майя-Лииса Ольгрен
Maija-Liisa Ahlgren
Киноафиша
Персоны
Майя-Лииса Ольгрен
Майя-Лииса Ольгрен
Maija-Liisa Ahlgren
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Земля – это грешная песня
(1973)
Фильмография Майя-Лииса Ольгрен
6.9
Земля – это грешная песня
Maa on syntinen laulu
драма
1973, Финляндия
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