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Майя-Лииса Ольгрен Maija-Liisa Ahlgren
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Майя-Лииса Ольгрен

Maija-Liisa Ahlgren

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Земля – это грешная песня 6.9
Земля – это грешная песня (1973)

Фильмография Майя-Лииса Ольгрен

Земля – это грешная песня 6.9
Земля – это грешная песня Maa on syntinen laulu
драма 1973, Финляндия
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