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Фильмография
Аймо Саукко
Aimo Saukko
Киноафиша
Персоны
Аймо Саукко
Аймо Саукко
Aimo Saukko
Дата рождения
4 апреля 1917
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
1 января 1976
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Земля – это грешная песня
(1973)
Фильмография Аймо Саукко
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1973
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Земля – это грешная песня
Maa on syntinen laulu
драма
1973, Финляндия
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