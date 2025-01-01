Sakae Jinnouchi [письмо в конверте с надписью: «Семье — читать, когда придёт время», зачитано голосом умершей бабушки Сакэ Дзинноути] Моей семье. // Для начала глубоко вздохните. Плач и слёзы ничего не изменят. Сделайте похороны простыми — только близкие друзья, а потом возвращайтесь к своей обычной жизни. Мне нечего вам оставить в наследство. Но я уверена, что мои старые знакомые будут присматривать за семьёй Дзинноути. Не волнуйтесь, дорогие мои. Вы всегда были трудолюбивыми, и я знаю, что так и останется. И выполните мою последнюю просьбу. Если когда-нибудь Вабисукэ вернётся домой... Он отсутствует уже десять лет, и кто знает, случится ли это вообще... Но если вернётся, уверенна, он будет голоден. Он никогда не заботился о себе должным образом и, наверное, даже неправильно питался. Так что пусть ест сколько захочет овощей с полей. И виноград с персиками тоже — он их всегда больше всего любил. Помню, как мы впервые встретились. И по сей день ясно, как звонок, что его маленькие ушки точно такие же, как у моего мужа. Несомненно, сына отца своего. Мы шли по полю ипомеи, и я сказала ему, что с этого дня он будет нашим ребёнком. Он не сказал ни слова, но крепче сжал мой палец. Я была так счастлива подарить ему семью, которая ему нужна. Мне хочется думать, что он чувствовал исходящее от меня счастье. Никогда не поворачивайтесь спиной к семье, даже если она причиняет боль. Никогда не позволяйте жизни сломить себя. И если запомните лишь одно — находите время поесть вместе семьёй, даже когда трудно; особенно когда трудно. В этом мире полно боли, но голод и одиночество — наверняка худшие из испытаний. Благодаря вам, моя драгоценная семья, я не знала ни голода, ни одиночества последние девяносто лет. // Люблю вас всех. Прощайте.