[Арчи только что устроился на работу в Пингвинс]
Yogurt boy
Дайте клубничный йогурт. Нет, шоколадный. Нет... Клубничный!
Archie Long
Слушай, мальчик... Не торопись, хорошо? Дай знать, когда определишься.
Yogurt boy
Я уже решил.
Yogurt boy
Ни тот, ни другой. Я хочу амарильо.
[Арчи начинает брать для него]
Yogurt boy
Это же ГЕЛЛОТТИ! Я просил ЙОГУРТ!
Archie Long
[вдумчиво смотрит на него]
Я не вижу разницы.
Yogurt boy
ГЕЛЛОТТИ делают из СЛИВОК! ЙОГУРТ — из БАКТЕРИЙ! Ты что, в пещере вырос?
[берёт йогурт для него]
Yogurt boy
А топпинги? Ты должен спросить, какие топпинги я хочу.
Yogurt boy
У вас есть M&M's с арахисовым маслом?
[Арчи начинает сыпать их на йогурт]
Yogurt boy
Эй, что ты делаешь? Я не говорил, что ХОЧУ m&m's! Я спросил, есть ли они!
Yogurt boy
Ну я их не хочу! У вас есть кусочки Oreo?
Yogurt boy
Вот почему я и спрашивал. И грецкие орехи... НЕ арахис, именно ГРЕЦКИЕ. И драже... НЕ m&m's, я их НЕНАВИЖУ... ДРАЖЕ. И миндальные лепестки вместо грецких орехов.
[Арчи, потея, приносит ему готовый йогурт]
Yogurt boy
Забей, я просто возьму без всего.
Archie Long
[сдерживая желание упасть в обморок, Арчи соскребает всё с йогурта]
Ты уверен, что всё ещё хочешь?
Yogurt boy
Конечно! Ты что, думаешь, я зря сюда пришёл?
[Арчи бросает йогурт в лицо мальчику]
Archie Long
[улыбаясь]
Понял, парень. С вас доллар шестьдесят.