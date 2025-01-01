[Арчи только что устроился на работу в Пингвинс]

Archie Long Что будете, спортсмен?

Yogurt boy Дайте клубничный йогурт. Нет, шоколадный. Нет... Клубничный!

Archie Long Слушай, мальчик... Не торопись, хорошо? Дай знать, когда определишься.

Yogurt boy Я уже решил.

Archie Long Так что, шоколадный или клубничный?

Yogurt boy Ни тот, ни другой. Я хочу амарильо.

[Арчи начинает брать для него]

Yogurt boy Это же ГЕЛЛОТТИ! Я просил ЙОГУРТ!

Archie Long [вдумчиво смотрит на него] Я не вижу разницы.

Yogurt boy ГЕЛЛОТТИ делают из СЛИВОК! ЙОГУРТ — из БАКТЕРИЙ! Ты что, в пещере вырос?

[берёт йогурт для него]

Yogurt boy А топпинги? Ты должен спросить, какие топпинги я хочу.

Archie Long Хорошо... Какие топпинги хочешь?

Yogurt boy У вас есть M&M's с арахисовым маслом?

[Арчи начинает сыпать их на йогурт]

Yogurt boy Эй, что ты делаешь? Я не говорил, что ХОЧУ m&m's! Я спросил, есть ли они!

Yogurt boy Ну я их не хочу! У вас есть кусочки Oreo?

Archie Long [держит их в руках] Хочешь?

Yogurt boy Вот почему я и спрашивал. И грецкие орехи... НЕ арахис, именно ГРЕЦКИЕ. И драже... НЕ m&m's, я их НЕНАВИЖУ... ДРАЖЕ. И миндальные лепестки вместо грецких орехов.

[Арчи, потея, приносит ему готовый йогурт]

Yogurt boy Забей, я просто возьму без всего.

Archie Long [сдерживая желание упасть в обморок, Арчи соскребает всё с йогурта] Ты уверен, что всё ещё хочешь?

Yogurt boy Конечно! Ты что, думаешь, я зря сюда пришёл?

[Арчи бросает йогурт в лицо мальчику]