Цитаты из фильма Крутые мужики

Belle Я предупреждаю, я умею карате!
Leon B. Little [направляет на неё дробовик] Я предупреждаю «тебя», я знаю Винчестер!
[Гарри Дойл вызван к своему надзирателю]
Ричи Эванс Мне сегодня позвонили из дома престарелых. Сказали, что ты устроил беспорядки во время обеда. Отказался есть свой шпинатный суфле и поднял бунт. А вчера ночью ты занимался любовью с женщиной.
Гарри Дойл Ты занимаешься любовью с женщинами, Ричи?
Ричи Эванс Ну да. Конечно.
Гарри Дойл Тогда почему, когда это делаешь ты, ты — мачо, а когда я — опасный элемент для общества?
Ричи Эванс Потому что мне всего 28, а тебе 72.
Leon B. Little Как можно жить в таком адском месте? Если бы я жил в таком говне, я бы через час себя прибил.
Belle Ты здесь всего 45 минут.
Арчи Лонг [из трейлера]
[к машинисту]
Арчи Лонг Ваш поезд грабят.
Машинист Ты с ума сошёл. Поезда уже не грабят.
Гарри Дойл [подходит сзади к машинисту и приставляет пистолет к шее] Скорее всего, тебя неправильно информировали.
Jimmy Ellis [кричит через весь закусочный] Эй, Винс!
Vince [раздражённо] Чё?
Jimmy Ellis Где Филли?
Vince Пенсильвания!
Jimmy Ellis Нет, нет! Не "тот" Филли! Филли-Мышь! Гарри и Арчи нужны он для дела!
Leon B. Little Хочу сотню таких копов.
Harry Doyle Их всего пятьдесят, Леон.
Leon B. Little И что? Я их всех дважды пристрелю!
Leon B. Little [после нескольких дней в канализации] Чёртов Тоннель Любви! Не волнуйся, Винни. Слово — не воробей. Леон Б. Литтл никогда не сдаётся. Двадцать шесть трупов это подтвердят! О, дневной свет. Ладно, вы, трусы. Если вы там, можете целовать своё будущее прощай!
[подходит к уличной банде, слушающей громкую музыку]
Leon B. Little Эй, Майкл Джексон! Вы видели тут недавно двух пожилых джентльменов?
Gang leader [испуганно] О, чёрт! Ещё один!
[убегает со своими подельниками]
Leon B. Little Что, я что-то не так пахну? Эй, рыбный обормот! Ты свой музыкальный автомат забыл!
Leon B. Little [раздаёт по банде из дробовика] Ненавижу шумовое загрязнение!
Harry Doyle [по радио для Яблонски] Мы мчимся в Мексику!
Archie Long Скажи ему открыть все стрелки до конца, или мы с#р#м этот чёртов поезд.
Harry Doyle [по радио] Открой все стрелки до конца, или мы с#р#м этот чёртов поезд.
Leon B. Little А ну его, давай всё равно с#р#м этот чёртов поезд!
Archie Long Ну что, Дерек... Я хороша?
Derek Ты просто пылаешь.
Derek Наши цвета — вишня, персик, лайм, олива и авокадо.
Archie Long Я не хочу есть костюм, я просто хочу его носить.
[последние реплики]
[Гарри и Арчи угнали поезд в Мексику. Появляются федералы]
Капитан федералов Buenos días, сеньоры. Поднимите руки. Боюсь, вы арестованы.
[федералы целятся в Гарри и Арчи]
Гарри Дойл Эй, погодите, погодите. Это несправедливо!
Капитан федералов Не?
Арчи Лонг Сеньор, вас двенадцать, а нас всего двое.
Капитан федералов Си?
Гарри Дойл У вас есть оружие, а у нас ничего.
Капитан федералов Но именно так мы вас арестовываем, сеньор!
Арчи Лонг У нас, где мы родом...
[указывает назад, в сторону США]
Арчи Лонг ...есть правила, как аресты проводить.
Капитан федералов Правила?
[Гарри и Арчи кивают]
Арчи Лонг Си.
Капитан федералов Какие именно?
[Гарри и Арчи переглядываются с видом «опять начинается»]
Арчи Лонг Ну... например...
[Арчи бьёт капитана по яйцам]
Harry Doyle Что, черт побери, ты здесь делаешь? Я думал, ты работаешь.
Archie Long Я уволился.
Harry Doyle Ты уволился?
Archie Long Больше не мог терпеть. Все относятся ко мне, как к мусору с тех пор, как я вышел из тюрьмы. Мою туалеты, сдираю грязь с посуды, моя девушка пытается меня убить сексом — и я одеваюсь, как клоун Бозо, только чтобы вписаться! Я больше не хочу вписываться.
Harry Doyle Нас двое таких.
[Арчи только что устроился на работу в Пингвинс]
Archie Long Что будете, спортсмен?
Yogurt boy Дайте клубничный йогурт. Нет, шоколадный. Нет... Клубничный!
Archie Long Слушай, мальчик... Не торопись, хорошо? Дай знать, когда определишься.
Yogurt boy Я уже решил.
Archie Long Так что, шоколадный или клубничный?
Yogurt boy Ни тот, ни другой. Я хочу амарильо.
[Арчи начинает брать для него]
Yogurt boy Это же ГЕЛЛОТТИ! Я просил ЙОГУРТ!
Archie Long [вдумчиво смотрит на него] Я не вижу разницы.
Yogurt boy ГЕЛЛОТТИ делают из СЛИВОК! ЙОГУРТ — из БАКТЕРИЙ! Ты что, в пещере вырос?
Archie Long Ладно, ладно...
[берёт йогурт для него]
Archie Long ... Что, что-то забыл?
Yogurt boy А топпинги? Ты должен спросить, какие топпинги я хочу.
Archie Long Хорошо... Какие топпинги хочешь?
Yogurt boy У вас есть M&M's с арахисовым маслом?
[Арчи начинает сыпать их на йогурт]
Yogurt boy Эй, что ты делаешь? Я не говорил, что ХОЧУ m&m's! Я спросил, есть ли они!
Archie Long Да, есть.
Yogurt boy Ну я их не хочу! У вас есть кусочки Oreo?
Archie Long [держит их в руках] Хочешь?
Yogurt boy Вот почему я и спрашивал. И грецкие орехи... НЕ арахис, именно ГРЕЦКИЕ. И драже... НЕ m&m's, я их НЕНАВИЖУ... ДРАЖЕ. И миндальные лепестки вместо грецких орехов.
[Арчи, потея, приносит ему готовый йогурт]
Yogurt boy Забей, я просто возьму без всего.
Archie Long [сдерживая желание упасть в обморок, Арчи соскребает всё с йогурта] Ты уверен, что всё ещё хочешь?
Yogurt boy Конечно! Ты что, думаешь, я зря сюда пришёл?
[Арчи бросает йогурт в лицо мальчику]
Archie Long [улыбаясь] Понял, парень. С вас доллар шестьдесят.
[после того, как Леон был выброшен Гарри и Арчи из поезда на Голд-Косте]
Leon B. Little Это ещё не конец, уб##ки! Я вас достану, даже если на это уйдёт ещё 30 лет!
Archie Long Никогда не думал, что великий Гарри Дойл превратится в безвольного тряпку!
Harry Doyle Продолжай в том же духе, Арч, я ещё одну дырку в твоём подбородке сделаю!
Belle Вызови полицию!
Howard Я уже вызвал!
[Входит Яблонски; Белл наносит ему карате-удар по руке и хватает его пистолет]
Belle Вызови полицию!
Deke Yablonski [забирая пистолет обратно] Чёрт побери, девушка! Я и есть полиция!
Schultz Вы, копы, такие тупые, что вас убивать — почти преступление! Повернитесь. Я сказал, повернитесь!
Archie Long Пошёл н##й.
Schultz's Parrot Пошёл н##й!
Archie Long И тебе пошёл н##й.
Schultz's Parrot Чёоо?
Archie Long Гарри Дойл и Арчи Лонг в спину не берут.
Schultz Делай, как хочешь... крутые парни!
Leon B. Little Где они?
Richie Evans Кто где?
Leon B. Little Гарри Дойл и Арчи Лонг.
Richie Evans Это секретная информация. Не могу сказать.
Leon B. Little [угрожает выстрелить] Ага!
Richie Evans [закрывает глаза] Можешь стрелять, но я всё равно не скажу. Гарри и Арчи — мои друзья.
[Леон подходит к картотеке и смотрит там. Через мгновение Ричи открывает глаза и начинает вставать]
Leon B. Little Ты никуда не уйдёшь, и#и#о. Садись!
Man in gay bar Пойдём?
Archie Long Пойдём куда?
Man in gay bar Потанцуем?
[Арчи оглядывается и видит, как мужчины танцуют друг с другом, вдруг понимает, что он в гей-баре; быстро уходит, а мужчина пожимает плечами в жесте «ну и ладно». Арчи выходит и встречает Гарри на улице]
Archie Long [к Гарри] Тебе туда не стоит заходить!
Harry Doyle Ну, что теперь будешь делать, Арчи? Украдёшь ещё одну пустую броневик? Может, начнём коллекцию?
Archie Long Нет, надо что-то серьёзное провернуть. Чтобы над этим не смеялись.
Harry Doyle Например?
Archie Long Можно захватить «Флаер»!
Harry Doyle «Голд-Кост Флаер»? Это самая тупая идея, что я слышал!
Archie Long Ты так же говорил про броневик.
Harry Doyle Нет, я говорил, что броневик — глупость. Это — идиотизм.
Leon B. Little Ах, ссора влюблённых! Это разбивает мне сердце. Разворачивайся, труп! Иди! И не делай глупостей, а то тут и сдохнешь! И очки тебя не обманывают, приятель! Я меткий стрелок!
[Они заходят в переулок]
Leon B. Little Так, здесь поворачивай! Поворачивай! Что это за парад, а?
Harry Doyle Куда мы идём, приятель?
Leon B. Little Пойдём в этот переулок, "приятель".
Archie Long А потом что?
Leon B. Little А потом я выйду... один.
[Гарри и Арчи сдвигают строительный барьер, и Леон, крича, падает в люк]
Leon B. Little Вернитесь сюда, ублюдки! Давайте закончим это раз и навсегда! Вы сгниёте! Здесь воняет!
Harry Doyle Закончить? Что именно?
Archie Long Ты уверен, что не знаешь этого парня?
Harry Doyle Нет.
Leon B. Little Чёрт, я по колено в грязи!
Harry Doyle Мы что, теряем память?
Archie Long Не знаю. Может быть, Гарри.
Leon B. Little Я сейчас пневмонию схвачу!
Archie Long Кто ты, чёрт возьми, такой?
Leon B. Little Я — Питер Пэн. Я пришёл забрать вас в Страну Нигде, понял? Но назад вы не вернётесь!
Harry Doyle Не скажешь нам, зачем ты хочешь нас прикончить?
Leon B. Little Я — Леон Би Литтл.
Archie Long Арчи Лонг, Гарри Дойл: Ну и что?
Leon B. Little Леон Би Литтл! Имя тебе ничего не говорит?
Archie Long Арчи Лонг, Гарри Дойл: Нет.
Leon B. Little Ты хоть Винни Мендельмана знаешь?
Archie Long Арчи Лонг, Гарри Дойл: Знаем.
Leon B. Little [репортёру] Слава богу, они кого-то знают!
[первые реплики]
Archie Long Говорю тебе, Гарри...
Harry Doyle Я знаю, знаю. Мы могли выйти сухими из воды.
Archie Long Я это раньше говорил?
Harry Doyle Каждый день последние тридцать лет.
Leon B. Little Сдаваться — для слабаков! Я за то, чтобы умереть!
Harry Doyle Мы же не будем грабить поезд!
Gang leader Не знаю, сколько тебе лет, но ты точно не молодеешь.
[повторяющаяся реплика]
Archie Long Что хочешь, Гарри.
Harry Doyle На «Голд-Кост Флаере» нечего красть.
Archie Long И что? Мы украдем весь этот грёбаный поезд и уедем на нём в Мексику.
Harry Doyle Зачем?
Archie Long Чтобы доказать, что мы можем! Это единственное, что у нас получится сделать.
Harry Doyle Ты не можешь так поступать!
Archie Long Гарри, мне надоело, что ты постоянно говоришь, что я могу, а что не могу.
Harry Doyle Арчи, «Голд-Кост Флаер» — это не бронированный фургон. Это 70-тонный поезд, несущийся со скоростью в сто миль в час.
Archie Long В прошлый раз это нам не помешало.
Harry Doyle В прошлый раз мы были на 30 лет моложе, и нас поймали. Нас посадили на 30 лет!
Archie Long Теперь мы на 30 лет умнее. Мы не сделаем тех же ошибок.
Harry Doyle Вот именно. Потому что мы этого не сделаем.
Грабитель банка №1 [когда Гарри вырывает у него пистолет] Я тебя прикончу, чувак! Я шутил, дед! Отпусти меня!
Гарри Дойл Дед, да?
Арчи Лонг Что ты с ним собираешься делать, Гарри?
Гарри Дойл Снесу ему башку.
Арчи Лонг Нет, этого делать не стоит.
Гарри Дойл Он меня не уважал!
Арчи Лонг Да ты только что костюм почистил. У тебя по нему мозги размажутся.
Гарри Дойл У этого у#бка мозгов нет.
Арчи Лонг Ну да, но кровь будет. Красная и липкая, фу. Бардак будет полный.
Гарри Дойл Принеси швабру!
Арчи Лонг Ладно...
[Гарри взводит курок, и грабитель падает в обморок]
Арчи Лонг Эти парни не в том бизнесе.
Гарри Дойл Раньше таких преступников делали по-другому.
[Яблонски ест бутерброд в своей машине, следит за Гарри и Арчи, когда получает сигнал по полицейской рации]
Джарвис 1-Адам 27, приём.
Дик Яблонски 1-Адам 27.
Джарвис Яблонски, это Джарвис. Что, чёрт возьми, ты творишь?
Дик Яблонски Обедаю, сэр.
Джарвис Брехня, Яблонски! Я знаю, что ты делаешь, и если не вернёшься сюда через десять минут, сегодня вечером будешь есть свой ужин на пенсии.
Дик Яблонски Да, сэр.
[бросая бутерброд в сторону]
Дик Яблонски Сын п###!
Harry Doyle Знаешь, Арч, я никогда за один день не встречал столько тупых людей.
Archie Long И страшных тоже.
Archie Long [Просит у Дерека совет по одежде для свидания] Она сказала "выглядеть сочно". Как насчёт чего-нибудь в синем?
Derek Синий — холодный цвет, сэр. Красный — горячий.
Archie Long Хорошо, что-то красное.
Derek Красного у нас нет, сэр. Наши цвета: персиковый, лайм, вишня, мокко, миндаль и авокадо.
Archie Long Эй, я не хочу есть костюм, я просто хочу его надеть.
Derek [Сухо] Ха-ха-ха. Секундочку, сэр.
[в кошмаре Гарри, Арчи собирается ограбить кондуктора, когда внезапно он оборачивается и оказывается Яблонски]
Deke Yablonski Один вор — всегда вор.
Harry Doyle И на твоих похоронах меня не будет!
Archie Long Ты не приглашён!
[отводит Арчи на вторую работу]
Richie Evans Слушай, я понимаю, как тебе тяжело, но нельзя бросать йогурт в лицо каждому, когда теряешь самообладание.
Harry Doyle Я никогда не встречал столько тупых людей за один день.
Prison Guard [Гарри] Ну, пошли уже, пока я не арестовал тебя и птичку.
Leon B. Little [слышит приближение сирен] Ой-ой! Копы.
[хватает ближайшую ходунку и пытается встать]
Cop [подбегает и помогает Леону] Вы в порядке, сэр?
Leon B. Little Да, всё нормально. Всё нормально.
[после ухода копа, бормочет]
Leon B. Little Ид#т#ты.
[после того, как узнали, что Арчи и Гарри украли бронированный грузовик]
Ричи Эванс Не могу поверить, что вы, ребята, украли бронированный грузовик.
Philly Эй, ребята, та сделка, о которой мы говорили... *классная*.
Ричи Эванс Они вышли из тюрьмы, прося нашей помощи, а мы только и сделали, что навязали им кучу правил!
Босс Ричи Такова система.
Ричи Эванс Нет, нет. Мы обращались с ними как с детьми. Говорили, где жить, где работать, с кем встречаться, как себя вести!
Босс Ричи Так работает эта система.
Ричи Эванс Тогда эта система — полное г...!
[у ворот открытой тюрьмы]
Арчи Лонг После вас.
Гарри Дойл Нет, после вас.
Арчи Лонг Нет, нет. Старшинство — прежде красоты.
Гарри Дойл [смеясь] Жемчуга перед свиньями!
Арчи Лонг Что скажешь, Гарри... лишь бы мы отсюда свалили.
Тюремный охранник [насмешливо] Увидимся через неделю, ребята!
[Арчи показывает ему средний палец за спиной]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алексис Смит
Alexis Smith
Илай Уоллак
Eli Wallach
Дэна Карви
Dana Carvey
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Натан Дэвис
Nathan Davis
Чарльз Дернинг
Симми Боу
Simmy Bow
Билли Барти
Billy Barty
Грэм Джарвис
Graham Jarvis
