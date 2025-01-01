Меню
Zeb Calloway Блэкфуты... гордые индейцы. Они не позволят белому человеку испортить их землю. Единственное, чего они боятся — это белой болезни.
Boone Cardell Что это?
Zeb Calloway Жадность. Белые не видят ничего красивого, если только не хотят это схватить. Чем больше хватают, тем больше хотят схватить. Это как болезнь, и её не вылечить. Им остаётся только хватать дальше, пока всё не станет их, а потом начинать хватать друг у друга. Думаю, у индейцев нет причин любить что-то белое.
Zeb Calloway Они этого не заслуживают, но, думаю, нам лучше их зарыть.
Zeb Calloway Держи глаза открытыми. Если что увидишь — стреляй. Целиться не надо, всё равно не попадёшь ни хрена.
'Frenchy' Jourdonnais Кэллоуэй, как думаешь? Они ушли, а?
Zeb Calloway Ушли. Но вопрос в том, надолго ли?
Zeb Calloway Помню, был один охотник по имени Паркер. Он как-то столкнулся с большим гризли. Медведь хорошенько его потрепал, прежде чем мы его убили. Ушко оторвало почти целиком. Но у этого парня случайно оказалась иголка и немного оленьих жил, как у нас здесь. Пока ухо ещё было горячим, я подобрал его и пришил обратно к голове. И оно выросло почти как новое.
[и чуть позже]
Zeb Calloway Я сказал, что выросло почти как новое. Вовсе нет. Похоже, я пришил ухо Паркера задом наперёд. Он меня ненавидел до самой смерти, потому что каждый раз, когда слышал гремучника, поворачивался не в ту сторону и наступал прямо на него!
Jim Deakins Страна, конечно, большая. Только небо ещё больше.
Zeb Calloway [рассказчик] Разве это не забавно? Два мужика — друзья. Потом появляется девушка, и... довольно скоро они уже не друзья. А теперь, когда один уходит от того, за кого другой отдал бы и правую руку, я всё время думал, как они это уладят.
Zeb Calloway Бун, это отец Тил — Вождь Красная Лошадь. Вождь Красная Лошадь хочет с тобой поговорить, он хочет знать, сколько ты заплатишь за его дочь.
Boone Cardell Заплатить за Тил?
Zeb Calloway Ты же на ней женился, да? Вот и платят.
Boone Cardell Ну, я полагаю, это принято.
Zeb Calloway Ну, да и нет. В этом случае — да.
Boone Cardell Зачем ей было хватать это?
Zeb Calloway Это шкальп чернокожего, и она это знает. Ты никогда не думал, зачем индеец берет шкальп?
Jim Deakins Зачем?
Zeb Calloway Чтобы опозорить врага. По её мнению, где-то есть храбрый чернокожий, который не сможет явиться на тот свет, пока эта штука не будет похоронена под землёй.
Boone Cardell Что за шум такой?
Zeb Calloway Они (индейцы) празднуют твою свадьбу.
Boone Cardell Свадьбу?
Zeb Calloway Может, ты и не в курсе, но теперь ты женат.
Boone Cardell Женат? И я ничего не могу сказать по этому поводу?
Zeb Calloway Нечего тебе это говорить, пользы не будет.
Zeb Calloway Мужик уходит, когда ему здесь больше нечего держать.
Jim Deakins [Смотрит, как Бун играет с индейским скальпом и раздражён, что тот оставил Тил-Ай] Опять с этим скальпом играешь. Зачем ты ему это дал? Это была глупая затея.
Zeb Calloway Хуже того — вся история была ложью.
Jim Deakins Что?!
Zeb Calloway Его брата вовсе не индейцы убили, он в реку упал и утонул.
Jim Deakins Хм... Он в это не поверит!
Zeb Calloway Никто не поверит. Я просто слишком много говорю.
[пока Джим был без сознания, Зеб и Бун ампутировали его изуродованный палец]
Jim Deakins Кто его держит?
Boone Cardell Что именно?
Jim Deakins Мой палец! Что же делать человеку без пальца?
Zeb Calloway Зачем тебе палец?
Jim Deakins Зеб Каллоуэй, ты же говорил, что индеец не попадёт в рай, если не целый? Правильно?
Zeb Calloway Верно, я так и говорил.
Boone Cardell Именно так.
Jim Deakins Вот что я слышал. Звучит логично, да?
Zeb Calloway Звучит логично.
Boone Cardell Как же ты туда попадёшь без пальца?
Jim Deakins И я о том же! Кто его держит? Кто его держит? Вот так поступать с другом!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Артур Ханникат
Arthur Hunnicutt
Дьюи Мартин
Dewey Martin
Стивен Герэй
Steven Geray
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
