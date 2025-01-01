Zeb Calloway Помню, был один охотник по имени Паркер. Он как-то столкнулся с большим гризли. Медведь хорошенько его потрепал, прежде чем мы его убили. Ушко оторвало почти целиком. Но у этого парня случайно оказалась иголка и немного оленьих жил, как у нас здесь. Пока ухо ещё было горячим, я подобрал его и пришил обратно к голове. И оно выросло почти как новое.

[и чуть позже]