Zeb CallowayБлэкфуты... гордые индейцы. Они не позволят белому человеку испортить их землю. Единственное, чего они боятся — это белой болезни.
Boone CardellЧто это?
Zeb CallowayЖадность. Белые не видят ничего красивого, если только не хотят это схватить. Чем больше хватают, тем больше хотят схватить. Это как болезнь, и её не вылечить. Им остаётся только хватать дальше, пока всё не станет их, а потом начинать хватать друг у друга. Думаю, у индейцев нет причин любить что-то белое.
Zeb CallowayОни этого не заслуживают, но, думаю, нам лучше их зарыть.
Zeb CallowayДержи глаза открытыми. Если что увидишь — стреляй. Целиться не надо, всё равно не попадёшь ни хрена.
'Frenchy' JourdonnaisКэллоуэй, как думаешь? Они ушли, а?
Zeb CallowayУшли. Но вопрос в том, надолго ли?
Zeb CallowayПомню, был один охотник по имени Паркер. Он как-то столкнулся с большим гризли. Медведь хорошенько его потрепал, прежде чем мы его убили. Ушко оторвало почти целиком. Но у этого парня случайно оказалась иголка и немного оленьих жил, как у нас здесь. Пока ухо ещё было горячим, я подобрал его и пришил обратно к голове. И оно выросло почти как новое.
[и чуть позже]
Zeb CallowayЯ сказал, что выросло почти как новое. Вовсе нет. Похоже, я пришил ухо Паркера задом наперёд. Он меня ненавидел до самой смерти, потому что каждый раз, когда слышал гремучника, поворачивался не в ту сторону и наступал прямо на него!
Jim DeakinsСтрана, конечно, большая. Только небо ещё больше.
Zeb Calloway[рассказчик]Разве это не забавно? Два мужика — друзья. Потом появляется девушка, и... довольно скоро они уже не друзья. А теперь, когда один уходит от того, за кого другой отдал бы и правую руку, я всё время думал, как они это уладят.
Zeb CallowayБун, это отец Тил — Вождь Красная Лошадь. Вождь Красная Лошадь хочет с тобой поговорить, он хочет знать, сколько ты заплатишь за его дочь.
Boone CardellЗаплатить за Тил?
Zeb CallowayТы же на ней женился, да? Вот и платят.
Boone CardellНу, я полагаю, это принято.
Zeb CallowayНу, да и нет. В этом случае — да.
Boone CardellЗачем ей было хватать это?
Zeb CallowayЭто шкальп чернокожего, и она это знает. Ты никогда не думал, зачем индеец берет шкальп?