Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Толстяк на ринге
Отзывы о фильме «Толстяк на ринге»
Here Comes the Boom
Толстяк на ринге
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Толстяк на ринге»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
таняc
2 апреля 2015, 12:51
я иду !!!!!!!!!!!! соскучилась по хорошим американским комедиям..✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ФИЛЬМ ПРОСТ ОУЛЁТНЫЙ !!!!!!!!!! =))) ✊ СУпер комедия. Ржали все два часа
Кевин Джеймс , сыграл на все 100 !!!!! Сальма Хайек прелестна =)))
Фильм смотрится на одном дыхании , очень велёлый и интересный. Блин реально пол зала хлопало , когда Кевин Джеймс выигрывал бои ✊
Давно такие оценки не ставил , ставлю из-за того , что хочется ещё раз пересмотреть этот фильм )))
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
av52629
2 апреля 2015, 12:51
ожидал что будет больше юмора, оказалось мелодрама со счастливым концом и пропагандой вечных ценностей( типа цель, борьба и т.д ).разочарован.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
пропаганда вечных ценностей -это здорово !!!....стоит только задуматься на минуточку а смогл(а) бы я при сокращении или увольнении сотрудника встать на его защиту ??? а кризис то идет ✊ фильм пропагандирует единство нас, чтобы жить , на примере рассказа учителя про клетку на уроке ✊
Кевин Джеймс сыграл на отлично !!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ ✊ ДА фильм очень классный =)) Я рад , что столько народу , тоже с хорошими отзывами =)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Samowar от 20/12/2012 - 06:44:24
Абсолютно согласна. Тоже отзывов начиталась, посмотрела до середины и заскучала. Даже досматривать не хочется... Также не могу ничего хорошего сказать об озвучке в наших кинотеатрах - какая-то... противная...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Денежная игла
1 комментарий
Один путь
1 комментарий
Отголоски преступления
1 комментарий
Море страха
1 комментарий
Гнев во спасение
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Кевин Джеймс , сыграл на все 100 !!!!! Сальма Хайек прелестна =)))
Фильм смотрится на одном дыхании , очень велёлый и интересный. Блин реально пол зала хлопало , когда Кевин Джеймс выигрывал бои ✊
Давно такие оценки не ставил , ставлю из-за того , что хочется ещё раз пересмотреть этот фильм )))
10/10
Кевин Джеймс сыграл на отлично !!!!
Абсолютно согласна. Тоже отзывов начиталась, посмотрела до середины и заскучала. Даже досматривать не хочется... Также не могу ничего хорошего сказать об озвучке в наших кинотеатрах - какая-то... противная...
Авторизация по e-mail