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Толстяк на ринге Толстяк на ринге
Киноафиша Фильмы Толстяк на ринге Отзывы о фильме «Толстяк на ринге»
Here Comes the Boom Толстяк на ринге 2012 / США
7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Толстяк на ринге»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
я иду !!!!!!!!!!!! соскучилась по хорошим американским комедиям..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ФИЛЬМ ПРОСТ ОУЛЁТНЫЙ !!!!!!!!!! =))) ✊ СУпер комедия. Ржали все два часа



Кевин Джеймс , сыграл на все 100 !!!!! Сальма Хайек прелестна =)))



Фильм смотрится на одном дыхании , очень велёлый и интересный. Блин реально пол зала хлопало , когда Кевин Джеймс выигрывал бои ✊



Давно такие оценки не ставил , ставлю из-за того , что хочется ещё раз пересмотреть этот фильм )))



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
ожидал что будет больше юмора, оказалось мелодрама со счастливым концом и пропагандой вечных ценностей( типа цель, борьба и т.д ).разочарован.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
пропаганда вечных ценностей -это здорово !!!....стоит только задуматься на минуточку а смогл(а) бы я при сокращении или увольнении сотрудника встать на его защиту ??? а кризис то идет ✊ фильм пропагандирует единство нас, чтобы жить , на примере рассказа учителя про клетку на уроке ✊

Кевин Джеймс сыграл на отлично !!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ ✊ ДА фильм очень классный =)) Я рад , что столько народу , тоже с хорошими отзывами =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Samowar от 20/12/2012 - 06:44:24




Абсолютно согласна. Тоже отзывов начиталась, посмотрела до середины и заскучала. Даже досматривать не хочется... Также не могу ничего хорошего сказать об озвучке в наших кинотеатрах - какая-то... противная...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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