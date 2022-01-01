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Дети кукурузы
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы Дети кукурузы, 1984: актеры и роли
Children of the Corn Дети кукурузы 1984 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Дети кукурузы, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фриц Кирш Fritz Kiersch
В ролях
Питер Хортон Peter Horton Линда Хэмилтон Линда Хэмилтон Linda Hamilton Джон Фрэнклин John Franklin Кортни Гейнс Courtney Gains Робби Кайджер
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