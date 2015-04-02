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Мужчина нарасхват
Отзывы о фильме «Мужчина нарасхват»
Playing for Keeps
Мужчина нарасхват
2012 / США
Трейлер
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Ширин999
2 апреля 2015, 12:51
Очень жаль,что Зета -Джонс и Ума Турман скатились до такого серого ,скучнейшего фильма. Он просто ни о чем ,игра актеров невыразительна и фальшива . Первый фильм ,который я не смогла досмотреть за свои кровные 180 рублей до конца!
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Не, ну добрый, плаксивый фильм, Батлер ✊ , пропаганда семейных ценностей эт вообще тоже неплохо, жаль что не хватило драйва, юмора, огонька, пресновато и правда что.. Зачем здесь именитые стареющие дивы непонятно, неушто никуда не зовут, не поверю?? А Батлер в принципе любит такие вот домохозяишные фильмы, аяя-яй, как то увлекся. Джессика Билл расстраивает все последнее время, кто ее делает такой страшной от картины к картине? В "Вспомнить все" тоже ужс :(
Но если порыдать, то точно сюда, я вот и не собиралась, а вот же манипуляторы чертовы выжали из материнских инстинктов, сидела хлюпала ✊
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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majaronna
2 апреля 2015, 12:51
Присоединюсь к отзывам "против".Жалко денег и времени.Одним глазом , готовя обед,можно глядеть,но не за деньги ,однозначно.Вообще я к старости стала очень сентиментальной, но тут даже позывов не было всхлипнуть.Удивлялась и думала "почему?" напрашивался только ответ : "не верю".. 5 из 10. Ни сюжета, ни юмора, ни игры ..ничего нет..
2 апреля 2015, 12:51
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Но если порыдать, то точно сюда, я вот и не собиралась, а вот же манипуляторы чертовы выжали из материнских инстинктов, сидела хлюпала ✊
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