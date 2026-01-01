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Фильмы
Граф с Мункбро
6.0
Граф с Мункбро
, 1935
Munkbrogreven
Швеция / мелодрама, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Цитаты
Места съёмок
6.0
В ролях
Вальдемар Длкуист
Greven av Gamla Sta'n
Юлия Сесар
Klara Edlund - innehavare av Hotell City
Сигурд Валлен
Gurkan - Medhjälpare i Amalia Blomkvists fiskaffär
Толли Зелльман
Amalia Blomkvist - Fiskaffärsinnehavare
Эдвин Адолфсон
Åke Larsson - Journalist på Morgontidningen
Ингрид Бергман
Elsa Edlund - Klaras systerdotter
Эрик Абрахамссон
Borstis Larsson - Vaktmästare på Hotell City
Вейлер Хильдебранд
Kriminalkonstapel Göransson
Виктор Андерссон
Tiggarstudenten
Gunnar Asp
Gårdsmusikant - Trumslagare
Режиссер
Эдвин Адолфсон
,
Сигурд Валлен
Сценарист
Зигфрид Фишер
,
Артур Фишер
,
Геста Стивенс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швеция
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1935
Премьера в мире
21 января 1935
Дата выхода
28 июня 2015
Италия
16 мая 1935
Норвегия
A
21 января 1935
Швеция
19 сентября 2016
Япония
Производство
Fribergs Filmbyrå
Другие названия
Munkbrogreven, El conde del puente del monje, Le conte du pont au moine, O Conde de Munkbro, The Count of the Old Monk's Bridge, The Count of the Old Town, Графът на Стария град, ムンクブローの伯爵
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Рейтинг фильма
6.0
Оцените
11
голосов
6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Цитаты
Greven
Садись! Не веди себя, как ребёнок, который ещё не надел взрослые штаны.
Отзывы о фильме
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