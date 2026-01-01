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Постер фильма Граф с Мункбро
6.0
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6.0

Граф с Мункбро

, 1935
Munkbrogreven
Швеция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Граф с Мункбро
6.0

В ролях

Вальдемар Длкуист
Greven av Gamla Sta'n
Юлия Сесар
Klara Edlund - innehavare av Hotell City
Сигурд Валлен
Gurkan - Medhjälpare i Amalia Blomkvists fiskaffär
Толли Зелльман
Amalia Blomkvist - Fiskaffärsinnehavare
Эдвин Адолфсон
Åke Larsson - Journalist på Morgontidningen
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Elsa Edlund - Klaras systerdotter
Эрик Абрахамссон
Borstis Larsson - Vaktmästare på Hotell City
Вейлер Хильдебранд
Kriminalkonstapel Göransson
Виктор Андерссон
Tiggarstudenten
Gunnar Asp
Gårdsmusikant - Trumslagare
Режиссер Эдвин Адолфсон, Сигурд Валлен
Сценарист Зигфрид Фишер, Артур Фишер, Геста Стивенс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1935
Премьера в мире 21 января 1935
Дата выхода
28 июня 2015 Италия
16 мая 1935 Норвегия A
21 января 1935 Швеция
19 сентября 2016 Япония
Производство Fribergs Filmbyrå
Другие названия
Munkbrogreven, El conde del puente del monje, Le conte du pont au moine, O Conde de Munkbro, The Count of the Old Monk's Bridge, The Count of the Old Town, Графът на Стария град, ムンクブローの伯爵

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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