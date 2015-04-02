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Последняя битва
Отзывы о фильме «Последняя битва»
Le dernier combat
Последняя битва
1983 / Франция
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Разглядела в одном из тизеров Э. Норьегу ✊
На такого злодея схожу посмотреть. Надеюсь, что и Ким не подведет.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Понравилось, что Норьеги в фильме много, ну, относительно, конечно.
Собсно, Норьега с Корветом, это всё, что понравилось.
Ещё бабуля в чепчике крута невероятно, прелесть просто.
И да, про 20 баксолямов - это самый смешной момент.
2 апреля 2015, 12:51
0
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Судя по обсуждению (да и дате выхода в прокат) народ говорит о фильме, которого ещё не видел. Почитать здесь, потом посмотреть BadComedian, с прямо противоположными впечатлениями, и останется только дождаться начала проката и посмотреть самому.
2 апреля 2015, 12:51
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Отсмотрено. Арни - стар, очень стар, он - суперстар! Не подкачал, старина. Для аналогий типа "я слишком стар для этого дерьма" пока еще не время.
Конечно, в этом плане немалая заслуга пришлась на режиссера и, как ни странно, грамотный сценарий: все-таки совместить ностальгию, что привносит образ Арни, с современным боевиком, - штука, нужно сказать, нелегкая. Здесь по сравнению с "Неудержимыми" планка явно повыше будет. Признаюсь, были сомнения перед премьерой,- все из-за тривиального трейлера,- но досмотрев до середины, понял, что дальше будет так же круто. И не прогадал: cтрельба, классные гонки на чумовых тачках, должный юморок с неглупыми диалогами и даже лиричные моменты, - все на своих местах. Все же нельзя не оценить бодрую постановку от Ким Чжи-уна, и хороший выбор Арни касательно проекта. И плевать, что здесь колес не изобретают, все-таки увидеть Шварца после десяти лет на экране, да еще и на коне, - заслуживает пристального внимания его фэнов.
В рамках своего жанра ставлю фильму заслуженную 9/10
2 апреля 2015, 12:51
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Показали всё в меру, и то что уже не молод, и то что ещё что-то может. Отдельное веселье вызвало высказывание о том, что "максим" русский пулемет.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Не плохой фильм. КОнечно , ничего нового , как всегда перестрелки кругом и больше не чего =)
Интересно было увидеть Шварценегера =) Смешных моментов есть парочку =)
А так банальный сценарий , но смотреть можно =) ✊
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший..добрый... но Шварц конечно уже не герой ...) 7/10✊
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Comon и жёсткая реклама весь фильм машины Шевроле КАМАРО =))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Шварценеггер убедительно сыграл пожилого шерифа, все бы были такими в пожилом возрасте как шериф. Мне всего хватило и шуток и гонок и стрельбы. Жалко, что молодого полицейского убили, мне кажется он должен был остаться живым и в конце фильма сказать - нет уж никуда я не поеду, тут по круче Лос-Анджелеса будет. И дедушку на тракторе тоже жалко, он не испугался бандитов и должен был остаться живым, как бы добро побеждает зло. Наконец дождалась возвращения Арнольда в кино. УРА. А сколько впереди еще фильмов будет........ На следующей неделе схожу второй раз на этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kisylya от 24/02/2013 - 19:40:28
Хорош спойлерить!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Милый наивный боевичек.
Арни молодец очень старался.
По нашим дорогам фильм бы закончился минут через 15.
Деревня очень уж картонная,жители очень уж бессмертные готовы в любую секунду с оружием в руках встать на сторону закона (истинные американцы)ну а что еще в деревне делать?
✊
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Молодец Арни, не подвёл. ✊ Трейлер мне не понравился. Хотя это первая его возрастная роль, но сыграл её здорово, оставаясь самим собою, прежним Шварценеггером. Видно было, что некоторые моменты ему даются тяжело, хотя и здесь он органичен и узнаваем. Сценарий получился - до конца фильма не знал чем он закончится. Каким образом Шевроле догнала сверхскоростной автомобиль ✊ не понимаю, но не в этом дело, может виновато кукурузное поле, а может Арни постарался. Небольшой перебор в фильме с фантастическими способностями Шварца в стрельбе и рукопашной только напоминает зрителю о Терминаторе, не портя общего впечатления. Порадовало и наличие в фильме двух "инопланетян" из "Людей в черном 1, 2", молодцы - отлично вписались в картину.
2 апреля 2015, 12:51
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
редкостная хренотень. особенно перевернутые автобусы спецназа, какой-то бестолковый мост, дебильное поведение бандитов. а фразы шерифа про закон и честь просто шедевр.
2 апреля 2015, 12:51
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На такого злодея схожу посмотреть. Надеюсь, что и Ким не подведет.
Собсно, Норьега с Корветом, это всё, что понравилось.
Ещё бабуля в чепчике крута невероятно, прелесть просто.
И да, про 20 баксолямов - это самый смешной момент.
Конечно, в этом плане немалая заслуга пришлась на режиссера и, как ни странно, грамотный сценарий: все-таки совместить ностальгию, что привносит образ Арни, с современным боевиком, - штука, нужно сказать, нелегкая. Здесь по сравнению с "Неудержимыми" планка явно повыше будет. Признаюсь, были сомнения перед премьерой,- все из-за тривиального трейлера,- но досмотрев до середины, понял, что дальше будет так же круто. И не прогадал: cтрельба, классные гонки на чумовых тачках, должный юморок с неглупыми диалогами и даже лиричные моменты, - все на своих местах. Все же нельзя не оценить бодрую постановку от Ким Чжи-уна, и хороший выбор Арни касательно проекта. И плевать, что здесь колес не изобретают, все-таки увидеть Шварца после десяти лет на экране, да еще и на коне, - заслуживает пристального внимания его фэнов.
В рамках своего жанра ставлю фильму заслуженную 9/10
Интересно было увидеть Шварценегера =) Смешных моментов есть парочку =)
А так банальный сценарий , но смотреть можно =) ✊
7/10
Хорош спойлерить!!!
Арни молодец очень старался.
По нашим дорогам фильм бы закончился минут через 15.
Деревня очень уж картонная,жители очень уж бессмертные готовы в любую секунду с оружием в руках встать на сторону закона (истинные американцы)ну а что еще в деревне делать?
✊
7/10
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