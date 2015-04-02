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Женщина и мужчины Женщина и мужчины
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Ces amours la Женщина и мужчины 2010 / Франция
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Женщина и мужчины»

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523561 2 апреля 2015, 12:51
отсылка к Годару явная



надо будет сходить
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Нет нужной динамики, местами затянуто и несколько самовлюбленно, как это свойственно признанным, немолодым мэтрам... Нет вернее средства загубить талант, как дать ему почивать на лаврах...

Из забавного: диалог жены милиардера с адвокатомм: "Зачем я Вам нужен? Вы уже убили своего мужа? Разводами я не занимаюсь..." Ну через некоторое время она его и вправду убила (чисто случайно, конечно!!) и адвокат стал ее следующим мужем...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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