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Двойник дьявола Двойник дьявола
Киноафиша Фильмы Двойник дьявола Отзывы о фильме «Двойник дьявола»
The Devil's Double Двойник дьявола 2011 / Нидерланды / Бельгия
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Двойник дьявола»

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 28/04/2011 - 10:23:46):У Купера выходит неплохой Николас Кэйдж

Учитывая что у Кейджа кроме Face Off (где Траволта тоже тащит) и мб еще угнать за 60 сек. ничего "классического" не выходит "савсэм", то, думаю, Купер бы такому сравнению не обрадовался...

ps а идея в фильме интересная - надо будет глянуть, что получилось.

pps постер напоминает сортир одного не в меру богатого человека, там тоже все было золотое ✊ , в его толчок я бы даже гадить постеснялся
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм впечатлил.

Поучительно.

Реалистично.

Качественно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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