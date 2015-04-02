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Пингвины мистера Поппера Пингвины мистера Поппера
Киноафиша Фильмы Пингвины мистера Поппера Отзывы о фильме «Пингвины мистера Поппера»
Mr. Popper's Penguins Пингвины мистера Поппера 2011 / США
7.7 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Пингвины мистера Поппера»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
не смогла дождаться премьеры посмотрела в инете правда качество ужас ....пингвины прикольные ✊ фильм стоит посмотреть !!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Мдя...

От фильма ждал, но не дождался... Роль Джима Керри мог бы сыграть любой другой актёр, всего пара его коронных шуток и всё. Очень уважаю Джима Керри, но я ловил себя на мысли, что бы фильм поскорее закончился.

Ждём настоящего возвращения ДЖИМА КЕРРИ!!! Ура товарищи!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AdamSmith 2 апреля 2015, 12:51
сложилось впечатление что сценарий писали 2 разных человека, первыу 40минут весело и забавно, потом какая то унылая хрень с семейными ценностямя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Еще не ходила на этот фильм но очень хочу, я вообще большая поклонница Джима Керри, я его обожаю.....у меня все фильмы с ним, я больше не знаю более выдающегося актера чем он, с любой ролью он справляется, но безусловно комик он прирожденный✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Batterfly, 30/07/2011 - 10:32:21):Я так вообще прослезилась, когда Капитан полетел

а я прослезился, когда ему на ботинок нагадили нарисованными на компьютере какашками...

ps такое семейное кино, что просмотр разрешен только в семейниках...

pps и да! кто не понял, это была минутка туалетного юмора...

ppps фильм на раз - посмотреть и забыть...5/10

pppps про циничного папу: типаж гадкого я и то интереснее был...а это...фу... офисный планктон а-ля "заставлю вашу бабушку продать все до последней рубашки"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Ужасный фильмец !!!! Бред полный!!!!!!!!!✊

1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Еще один фильм а-ля «Эйс Вентура», только с пигвинами. Все предсказуемо и не интересно. Джим Керри в роли Поппера опять перешел грани разумного отношения к природе и опять переборщил с корченьем рож. Неужели он и в жизни такой? Ему не стыдно за свои роли? И в каком месте они там комедию нашли? Даже улыбуться негде ((( Кому хочется убить время – вперед!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень рекомендую всем посмотреть «Пингвины мистера Поппера!». Класс! Керри не подражаем &#61514; Пингвинчики – чудо! Он и для взрослых, и для детей подойдет точно. Добрый, веселый семейный фильм. Все так забавненько ))) Животные действительно помогают людям вспомнить кто они есть и пробуждают самые теплые чувства. Комедия делает эту идею не навязчивой и понятной. Фильм легко смотрится. Не заметите как пройдет время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Еще один фильм а-ля «Эйс Вентура», только с пигвинами. Все предсказуемо и не интересно. Джим Керри в роли Поппера опять перешел грани разумного отношения к природе и опять переборщил с корченьем рож. Неужели он и в жизни такой? Ему не стыдно за свои роли? И в каком месте они там комедию нашли? Даже улыбуться негде ((( Кому хочется убить время – вперед!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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