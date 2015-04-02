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Пингвины мистера Поппера
Отзывы о фильме «Пингвины мистера Поппера»
Mr. Popper's Penguins
Пингвины мистера Поппера
2011 / США
Трейлер
7.7
Оцените
61
голос
Рейтинг IMDb: 6
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
не смогла дождаться премьеры посмотрела в инете правда качество ужас ....пингвины прикольные ✊ фильм стоит посмотреть !!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Арсений
2 апреля 2015, 12:51
Мдя...
От фильма ждал, но не дождался... Роль Джима Керри мог бы сыграть любой другой актёр, всего пара его коронных шуток и всё. Очень уважаю Джима Керри, но я ловил себя на мысли, что бы фильм поскорее закончился.
Ждём настоящего возвращения ДЖИМА КЕРРИ!!! Ура товарищи!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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AdamSmith
2 апреля 2015, 12:51
сложилось впечатление что сценарий писали 2 разных человека, первыу 40минут весело и забавно, потом какая то унылая хрень с семейными ценностямя.
2 апреля 2015, 12:51
0
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kiska88skaska
2 апреля 2015, 12:51
Еще не ходила на этот фильм но очень хочу, я вообще большая поклонница Джима Керри, я его обожаю.....у меня все фильмы с ним, я больше не знаю более выдающегося актера чем он, с любой ролью он справляется, но безусловно комик он прирожденный✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Batterfly, 30/07/2011 - 10:32:21):
Я так вообще прослезилась, когда Капитан полетел
а я прослезился, когда ему на ботинок нагадили нарисованными на компьютере какашками...
ps такое семейное кино, что просмотр разрешен только в семейниках...
pps и да! кто не понял, это была минутка туалетного юмора...
ppps фильм на раз - посмотреть и забыть...5/10
pppps про циничного папу: типаж гадкого я и то интереснее был...а это...фу... офисный планктон а-ля "заставлю вашу бабушку продать все до последней рубашки"
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Ужасный фильмец !!!! Бред полный!!!!!!!!!✊
1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Еще один фильм а-ля «Эйс Вентура», только с пигвинами. Все предсказуемо и не интересно. Джим Керри в роли Поппера опять перешел грани разумного отношения к природе и опять переборщил с корченьем рож. Неужели он и в жизни такой? Ему не стыдно за свои роли? И в каком месте они там комедию нашли? Даже улыбуться негде ((( Кому хочется убить время – вперед!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Очень рекомендую всем посмотреть «Пингвины мистера Поппера!». Класс! Керри не подражаем  Пингвинчики – чудо! Он и для взрослых, и для детей подойдет точно. Добрый, веселый семейный фильм. Все так забавненько ))) Животные действительно помогают людям вспомнить кто они есть и пробуждают самые теплые чувства. Комедия делает эту идею не навязчивой и понятной. Фильм легко смотрится. Не заметите как пройдет время.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Еще один фильм а-ля «Эйс Вентура», только с пигвинами. Все предсказуемо и не интересно. Джим Керри в роли Поппера опять перешел грани разумного отношения к природе и опять переборщил с корченьем рож. Неужели он и в жизни такой? Ему не стыдно за свои роли? И в каком месте они там комедию нашли? Даже улыбуться негде ((( Кому хочется убить время – вперед!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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От фильма ждал, но не дождался... Роль Джима Керри мог бы сыграть любой другой актёр, всего пара его коронных шуток и всё. Очень уважаю Джима Керри, но я ловил себя на мысли, что бы фильм поскорее закончился.
Ждём настоящего возвращения ДЖИМА КЕРРИ!!! Ура товарищи!!!
а я прослезился, когда ему на ботинок нагадили нарисованными на компьютере какашками...
ps такое семейное кино, что просмотр разрешен только в семейниках...
pps и да! кто не понял, это была минутка туалетного юмора...
ppps фильм на раз - посмотреть и забыть...5/10
pppps про циничного папу: типаж гадкого я и то интереснее был...а это...фу... офисный планктон а-ля "заставлю вашу бабушку продать все до последней рубашки"
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