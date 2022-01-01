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Пингвины мистера Поппера Пингвины мистера Поппера
Киноафиша Фильмы Пингвины мистера Поппера Пингвины мистера Поппера, 2011: актеры и роли
Mr. Popper's Penguins Пингвины мистера Поппера 2011 / США
7.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Пингвины мистера Поппера, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс Марк Уотерс Mark Waters
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Мадлен Кэрролл Madeline Carroll Офелия Ловибонд Офелия Ловибонд Ophelia Lovibond Анджела Лэнсбери Анджела Лэнсбери Angela Lansbury Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall
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