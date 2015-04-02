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Skyline Скайлайн 2010 / США
5.4 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Скайлайн»

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Наша рецензия

Война миров, начатая еще Гербертом Уэллсом и, как это ни парадоксально прозвучит, Константином Циолковским (предлагавшим воскресить, в соответствии с заветами своего учителя Николая Федорова, всех земных мертвецов, включая полностью разложившихся и преобразовавшихся в перегной, расселить их на других планетах, а обитателей этих планет зачистить, для верности, в порошок), продолжается. Усилиями очередных кинобратьев – на сей раз по фамилии Strause – с неба просыпалась новая порция…

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andylee 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение evil812 от 02/10/2010 - 15:13:51


Реализм? Здесь-то он зачем? ВЫйдете погулять поздно вечером, реализма - выше крыши...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Kruz от 06/11/2010 - 15:34:13


Тем не менее, попытаюсь посмотреть, хотя режиссерская комманда несколько напрягает...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
а что эти братья акробаты уже снимали?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SunnyInfanta 2 апреля 2015, 12:51
Андрей 65, полностью согласна!

Люди, даже если есть абсолютно ненужные 200-300 руб., найдите им более достойное применение!!! Бездарнейшая игра актеров, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СМЫСЛА и полностью сдувшиеся к концу фильма спецффекты!!!!! Жалко потраченного времени и денег! Даже ноля не заслуживает!!! -100!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А ведь был выбор, был. Мог бы посмотреть Мегамозг, нет, скайлайн мне подавай. Все ушол в запой... Одно радует - дома есть "Космическая одиссея..." м.б. успокоит...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Одиссея это хорошо конечно, успокоит Штрауусом так точно.

По сабжу: фильм отвратительный.

Игра актеров на нуле, их эмоциям и переживаниям не веришь ни разу, спецэффект на спецэффекте поднаедают и не производят никакого впечатления, ни один из актёров не интересен и не вызывает симпатии, сюжет не то что слабый, его нету вообще, актёры действуют, спорят, беседуют абсолютно нелогично и от балды, куча бессмысленных сцен и ни малейшего намёка на логику и смысл. Концовка еще более маразматична чем весь предыдущий фильм.

Гламурная туса вначале - шик.

Люблю фильмы фантастического жанра, но этот просто убожество.

Лучше на Мегамозг сходите, там хоть весело местами, а тут - ни одной шутки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Starfish от 12/11/2010 - 00:22:10


Кроме Вас идею сравнения никто и не поднимал, поскольку нужды нет, это происходит на уровне подсознанния... А выключение мозгов обычно сопровождается коматозным состоянием, не рекомендую...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
artemegorov 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Кошмарное кино!Не поощряйте режиссера и всю команду,создававшую этот фильм,походом в кинотеатр.Сюжет?!Это не про этот фильм.Спецэффекты на 6 из 10.Остальное все на 1.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Zalera от 12/11/2010 - 19:23:54


Не стоит быть столь категоричн-ым(-ой), пока-что идут оценки в категории «нравится - не нравится»,жанр sci-fi (или просто fiction), вообще-то весьма своеобразный… Хотя…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ИгорьГеннадьевич 2 апреля 2015, 12:51
Полная хренотень!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Народ кушает разводы) весело))



Цитата (peacefrog, 14/11/2010 - 02:57:23):



Skyline достаточно крут и как фантастика вообще, и как философская фантастика в частности. Это в какой-то степени - гимн человеческому разуму, посвящение силе человеческого мозга, способного выживать и вне нашей телесной оболочки. То есть всякие эволюции человеческой расе и подавно не страшны.

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KyperStar 2 апреля 2015, 12:51
фильм полный ОТСТОЙ!!!!!!! Не ходите!!!!!!!!!!! ХРЕНЬ ПОЛНАЯ!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dimetral 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм понравился на все 10 балов. Простой и эффектно снятый апокалиптический сюжет. Держит в напряжении захватывает, погружает в атмосферу. Конечно, не для тех кто в кино оценивает только по игре актеров и лихо закрученному сюжету - со своими "фи примитив..." они могут идти лесом смотреть что-нибудь другое или вообще в театр, нелюбители фантастики тоже могут быть свободны. Это кино в первую очередь зрелище, заставляющее примерить на себя шкуру героев. Смотреть только в кинотеатре, по телевизору - нет смысла. В общем, фильм в стиле"война миров", кому эта тема близка - советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dimetral 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Кадыр от 15/11/2010 - 10:07:02


и Вас с Вашим "дрогоценным временем" в филармонию...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение peacefrog от 16/11/2010 - 10:55:57


Вы открываете мне глаза на этот фильм..



Действительно, Скайлайн заканчивается как раз тогда, когда главной героине угрожает неменуемая смерть (или, может быть, она уже умерла).

В то же время, как мы помним из законов сна, когда герои умирают - они просыпаются.

Режиссёры сочли ненужным показывать унылую реальность и похмелье гламурной тусовки - и фильм подошёл к концу.



Надо смотреть второй раз.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ацтой, проспал пол фильма :( моя оценка 3\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mattaaii 2 апреля 2015, 12:51
А мне сказали за фильм можно раздуть, так что пойду гляну и потом сразу отпишусь ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mattaaii 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так се, раздуть можно. И кста, я не жалею, что потратил 200р.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CD1981 2 апреля 2015, 12:51
Зачет фильму.

Два раза конечно не посмотришь.

Но посмотрел не пожалел.

7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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