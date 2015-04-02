Война миров, начатая еще Гербертом Уэллсом и, как это ни парадоксально прозвучит, Константином Циолковским (предлагавшим воскресить, в соответствии с заветами своего учителя Николая Федорова, всех земных мертвецов, включая полностью разложившихся и преобразовавшихся в перегной, расселить их на других планетах, а обитателей этих планет зачистить, для верности, в порошок), продолжается. Усилиями очередных кинобратьев – на сей раз по фамилии Strause – с неба просыпалась новая порция…
Реализм? Здесь-то он зачем? ВЫйдете погулять поздно вечером, реализма - выше крыши...
Тем не менее, попытаюсь посмотреть, хотя режиссерская комманда несколько напрягает...✊
Люди, даже если есть абсолютно ненужные 200-300 руб., найдите им более достойное применение!!! Бездарнейшая игра актеров, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СМЫСЛА и полностью сдувшиеся к концу фильма спецффекты!!!!! Жалко потраченного времени и денег! Даже ноля не заслуживает!!! -100!!!
По сабжу: фильм отвратительный.
Игра актеров на нуле, их эмоциям и переживаниям не веришь ни разу, спецэффект на спецэффекте поднаедают и не производят никакого впечатления, ни один из актёров не интересен и не вызывает симпатии, сюжет не то что слабый, его нету вообще, актёры действуют, спорят, беседуют абсолютно нелогично и от балды, куча бессмысленных сцен и ни малейшего намёка на логику и смысл. Концовка еще более маразматична чем весь предыдущий фильм.
Гламурная туса вначале - шик.
Люблю фильмы фантастического жанра, но этот просто убожество.
Лучше на Мегамозг сходите, там хоть весело местами, а тут - ни одной шутки.
Кроме Вас идею сравнения никто и не поднимал, поскольку нужды нет, это происходит на уровне подсознанния... А выключение мозгов обычно сопровождается коматозным состоянием, не рекомендую...
Не стоит быть столь категоричн-ым(-ой), пока-что идут оценки в категории «нравится - не нравится»,жанр sci-fi (или просто fiction), вообще-то весьма своеобразный… Хотя…
Цитата (peacefrog, 14/11/2010 - 02:57:23):
Skyline достаточно крут и как фантастика вообще, и как философская фантастика в частности. Это в какой-то степени - гимн человеческому разуму, посвящение силе человеческого мозга, способного выживать и вне нашей телесной оболочки. То есть всякие эволюции человеческой расе и подавно не страшны.
✊ ✊ ✊
и Вас с Вашим "дрогоценным временем" в филармонию...
Вы открываете мне глаза на этот фильм..
Действительно, Скайлайн заканчивается как раз тогда, когда главной героине угрожает неменуемая смерть (или, может быть, она уже умерла).
В то же время, как мы помним из законов сна, когда герои умирают - они просыпаются.
Режиссёры сочли ненужным показывать унылую реальность и похмелье гламурной тусовки - и фильм подошёл к концу.
Надо смотреть второй раз.
Два раза конечно не посмотришь.
Но посмотрел не пожалел.
7,5/10
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