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Паранормальное явление 2 Паранормальное явление 2
Киноафиша Фильмы Паранормальное явление 2 Отзывы о фильме «Паранормальное явление 2»
Paranormal Activity 2 Паранормальное явление 2 2010 / США
7.9 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Паранормальное явление 2»

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hakermen 2 апреля 2015, 12:51


я первую посмотрел было страшно,надеюсь от второй будет так-же
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
первую часть смотрела одна дома - было страшноватенько✊ ,на 2 пойду в кино - хочется попугаться✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
chaos1166 2 апреля 2015, 12:51
был на 2части вчера. 1 фильм смотрел.Господа,посмотревшие 2 часть и не смотревшие 1вую очень советую посмотреть так как 1 часть хоть как то напоминает "реалистичность моментов что заставляет сердце биться сильнее" 2 часть попытка заработать денег на идеи "ужасов под хэллоуин".Очень не люблю фильмы из разряда "выпрыгнул напугал" 1 часть берет протяжением тишины и звуками(пример самый страшный для меня момент из обеих частей это почти конец 1части.Тяжелые шаги по лестнице) и не более.Советую посмотреть 1 часть."Kurinka" у них в спальне Ханнтера была ванна или туалет, она туда ушла.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
krasotka54rus 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер,ребят не слушайте никого кто говорит обратное,или как говорят"Зажрались уже"!Только смотрите в кинотеатре,а то если дома смотреть,страшно будет спать!!!У меня от просмотра столько эмоций!!!В зале даже пацаны взвизгивали!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
Страх достаточно субъективное понятие.

Первая часть была страшной. Для меня.Она эксплуатировала подсознательный страх темноты, неизвестности и непонимания происходящего, плюс была снята в документальной манере, и была предельно минималистична.Именно такой она мне и понравилась\запомнилась.

К чему это я..ах да, вторая часть!

О ней особо говорить не хочецца. Понравилась в ней то, как сценаристы соединили её с первой частью, сделав одновременно и сиквелом, и приквелом. И, конечно, момент на кухне (с дверцами всех шкафов) по-моему просто шикарен!

В целом фильм достоин одноразового просмотра, но с атмосферой и с "шармом" первой части не сравницца. Чего и следовало ожидать. А жаль.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stasy1001 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ожидала большего..тем более как почитала тут комментарии. Первая часть на много страшнее..а тут парочку моментов резких, ночных съёмок мало, куча народу и записи практически не просматривают. для тех кто уже видел: как с собакой "это" произошло,вроде как расстроились все,но запись с видеокамер не посмотрели...вот подобные моменты раздражали весь фильм..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
olchik 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На вторую часть точно не пойду. Первая не понравилась, ни капельки не страшно, значит и от второй ожидать нечего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
вообще я ужастики не люблю)))Но сестра затащила меня на 2 часть попугаться)Скажу честно - пару раз я впивалась ей в руку))))Но это скорее из-за эффекта неожиданности.В общем на самом деле фильм не страшный ,1й и то было смотреть интересней- там хотя бы ещё не знали что это ,а тут всё как то банально)Ребёночек хорошенький-жалко только его и собачку) Но особенно я долго смеялась,когда дети ,которое вфли в кинозале ,повыбегали оттуда,когда Крис летела по лестнице)))И очеститель бассейна прикольный. В общем фильм нормальный только в качестве объяснения 1 й части.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tkochka 2 апреля 2015, 12:51
Это нельзя назвать ужасом. за весь фильм 3 момента было, я чуть не уснула. фильм - дерьмо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм понравился. хоть и мистика, но были довольно страшные и неожиданные моменты, вобщем зачот.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Ужас! А как хорошо все начиналось! Ручная камера, счастливая семья, такие достоверные съемки этих первых дней после родов))) Я как-то не сразу поняла, что иду на фильм ужасов (ну и пусть «Паранормальное явление», ну и даже 2, - может, фантастика), но когда с детьми еще связано, смотреть невозможно. Мне страшно было реально, тем более я тоже мама не так давно была молодая, помню страх за еще такого беззащитного ребенка. Так что у кого нервы покрепче – вам, наверное, не привыкать. А слабонервным и у кого дети есть – с осторожностью!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
После первого фильма я ждал «Паранормальное явление – 2» с огромным нетерпением. Тем более, что реклама была уж очень многообещающей. Но, честно говоря, мне фильм не показался так чтобы уж очень захватывающим. Очень много времени в фильме занимает вся эта семейная история и какие-то намеки – уже и очевидные, но у героев вызывающие почему-то сомнения и споры. Хотелось уже экшна, а они все спорили и ссорились. Первый фильм круче был, но и второй тоже смотреть можно. Только не ожидайте лучшей истории.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Я не большая любительница фильмов ужасов, первый фильм не смотрела, но «Паранормальное явление 2» так рекламировали, что решила сходить. И мне понравилось – наверное, как раз потому, что я не большая поклонница жанра. Фильм скорее этакий триллер с психологической семейной историей, чем страшный и кровавый ужастик. Ходила с приятелем, он страшно ругался – ему как раз страшилок не хватало. А для меня в самый раз. Правда, ночью вздрагивала от звуков, но потом прошло. Так что если кому хочется взбодриться, но очень лайт, - в самый раз!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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