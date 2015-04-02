Как и всякий великий фильм, «Стоун» – совсем не о том, что написано в синопсисе. Не об уходе на пенсию, не о шантаже и не об освобождении из мест не столь отдаленных, хотя и обо всем этом, разумеется, тоже. Так же как и «Убийца внутри меня», к которому режиссер «Стоуна» Джон Кёррен написал сценарий, «Стоун» – религиозная медитация, только, если угодно, с обратным знаком: если The Killer inside Me – история блужданий абсолютно…
Как я понял фильм, все это ИМХО
Герой Роберта Де Ниро: типичный представитель стада, постоянно уткнут в зомбоящик, ради поддержания своего образа жизни готов выбросить собственную дочь из окна 2 этажа, очень мило.
С другой стороны нам показывают слугу закона, у которого должны быть принципы, высокие моральные ценности, который несет ответственность за судьбы людей. Естественно как у стадного животного у него нет чувства ответственности, нет и морали, он лишь легко внушаемый баран, который слышит только то, что хочет слышать. Безвольный слабак.
Далее герой Эдварда Нортона. Тут я вижу то, что должно произойти с каждым человеком: вначале мы видим ребенка, эмоциональнозависимого, в голове каша. Обычный подросток.
Далее он берет книгу, которая вначале кажется смешной, я думаю, что за фигня, что за странная религия основанная на звуках, но в этом ключ- нам показывают, что все религии в итоге ведут к познанию себя, к осознанию что ты-личность.
Теперь ему уже не страшно, что он не такой как все, он рад этому, его не страшит, заключение, ведь он свободен внутри. Он благодарен случаю (фраза про огонь) который позволил ему найти себя.
Мила Йовович Классный манипулятор! Да она нимфоманка, да может быть шлюха, но разве стоит ее осуждать?!!! Весь фильм про это, разве вы без греха? Ее цель-свобода мужа, разве не видите Вы, что в конце она понимает, что слишком дорого заплатила за нее.
В общем в любом случае фильм заставил всех делать то, чего многие так не любят-думать.
Возможно вы шли не за этим)))
В любом случае признайт, игра актеров на высоте
Авторизация по e-mail