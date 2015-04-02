Наша рецензия

Как и всякий великий фильм, «Стоун» – совсем не о том, что написано в синопсисе. Не об уходе на пенсию, не о шантаже и не об освобождении из мест не столь отдаленных, хотя и обо всем этом, разумеется, тоже. Так же как и «Убийца внутри меня», к которому режиссер «Стоуна» Джон Кёррен написал сценарий, «Стоун» – религиозная медитация, только, если угодно, с обратным знаком: если The Killer inside Me – история блужданий абсолютно…