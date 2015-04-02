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Барака
Отзывы о фильме «Барака»
Baraka
Барака
1992 / США
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Все идем скорее✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
10\10
Высшая точка, развитого общества, для каждого своя. Для каждого общества и для каждого человека в нем.
Ощущение, тесноты мира, на самом деле ощущение внутри головы, Земля и так слишком сильно постаралась производя нас на свет. - "О Великая Гайя!".
Если ты родился мышью, то тебе хорошо от того что тепло и безопасно.
Если ты родился деревом, то тебе хорошо от того что дождь и птицы.
Если ты родился в Катманду, то тебе хорошо вместе со всеми, исполнять гипно-танцы, радуясь каждому утру, солнцу и людям вокруг тебя. Все что окружает тебя с детства - завораживает. Мир - безграничен.
Если ты родился в Москве, то тебе стоит только пожалеть об этом.
Великая медитация, гипнотического натурализма. Высшая точка творчества Бодисхатвы от кино. Никакое Дискавери даже рядом не валялось со своими за кадровыми рассуждениями. Прибавим сюда, потрясающий саунд, с битом которого, к концу фильма синхронизируется сердце и получим не менее выдающийся, чем Самсара, а может даже лучше, фильм-размышление, фильм-путь, фильм - начало и фильм - конец. Порой становится страшно, во время просмотра, страшно от тех мыслей, куда может завести тебя сознание, что ты можешь себе представить (а все кино построенно только на ассоциациях, хоть и явно деррижируемых, но от того становящихся еще более талантлитвыми), кто ты есть.
Все мы дети твои - Гайя.!😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я опять еле еле смог написать рецензию, думал она опять исчезла. Сделайте интерфейс более простым что ли. Даже сам поиск где написать рецензию, занял у меня минут 5. ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хочу родиться в Катманду.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 21/11/2013 - 19:28:54):
А я птицей✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Никакой благодати я не ощутила. Тревожное чувство было, скребущее.
Домашние заглянули на звук: ты чо, ужастик смотришь?
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 22/11/2013 - 18:47:50):
Да и тревожно было тоже, соглашусь. Да вобще как то все тревожно на этой планете......
2 апреля 2015, 12:51
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Высшая точка, развитого общества, для каждого своя. Для каждого общества и для каждого человека в нем.
Ощущение, тесноты мира, на самом деле ощущение внутри головы, Земля и так слишком сильно постаралась производя нас на свет. - "О Великая Гайя!".
Если ты родился мышью, то тебе хорошо от того что тепло и безопасно.
Если ты родился деревом, то тебе хорошо от того что дождь и птицы.
Если ты родился в Катманду, то тебе хорошо вместе со всеми, исполнять гипно-танцы, радуясь каждому утру, солнцу и людям вокруг тебя. Все что окружает тебя с детства - завораживает. Мир - безграничен.
Если ты родился в Москве, то тебе стоит только пожалеть об этом.
Великая медитация, гипнотического натурализма. Высшая точка творчества Бодисхатвы от кино. Никакое Дискавери даже рядом не валялось со своими за кадровыми рассуждениями. Прибавим сюда, потрясающий саунд, с битом которого, к концу фильма синхронизируется сердце и получим не менее выдающийся, чем Самсара, а может даже лучше, фильм-размышление, фильм-путь, фильм - начало и фильм - конец. Порой становится страшно, во время просмотра, страшно от тех мыслей, куда может завести тебя сознание, что ты можешь себе представить (а все кино построенно только на ассоциациях, хоть и явно деррижируемых, но от того становящихся еще более талантлитвыми), кто ты есть.
Все мы дети твои - Гайя.!😂 😂 😂
А я птицей✊
Домашние заглянули на звук: ты чо, ужастик смотришь?
Да и тревожно было тоже, соглашусь. Да вобще как то все тревожно на этой планете......
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