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Голубой рай
Киноафиша Фильмы Голубой рай
Menino do Rio

Голубой рай, 1982

1982 / Бразилия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 5 декабря 1982
Режиссер
Антонио Калмон
В ролях
Андре Де Биасе
Клаудия Мано
Рикардо Граса Мелло
Сисса Гимараеш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голубой рай 1 постер
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