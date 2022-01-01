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Боксеры
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Боксеры, 1941

1941 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 7 июля 1941
Режиссер
Владимир Гончуков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боксеры 1 постер
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