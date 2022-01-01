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Torna a Sorrento
Вернись в Сорренто, 1945
1945 / Италия
5.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
комедия
мюзикл
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5.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1945
Премьера в мире
7 ноября 1945
Режиссер
Карло Брагалья
В ролях
Джино Беки
Адриана Бенетти
Арольдо Тьери
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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