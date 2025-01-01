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Пасифик 231
Пасифик 231
Pacific 231
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
короткометражный
О фильме
Экспериментальный этюд, одна из первых удачных попыток иллюстрации музыкального произведения. Музыкальным сопровождением к фильму послужил манифест «музыкального техницизма» – «Пасифик 231» Артюра Онеггерта.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1949
Премьера в мире
1 сентября 1949
Производство
Tadié Cinéma
Другие названия
Pacific 231, Пасифик 231
Режиссер
Михаил Цехановский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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