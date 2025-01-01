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Постер фильма Пасифик 231
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Киноафиша Фильмы Пасифик 231

Пасифик 231

Pacific 231 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экспериментальный этюд, одна из первых удачных попыток иллюстрации музыкального произведения. Музыкальным сопровождением к фильму послужил манифест «музыкального техницизма» – «Пасифик 231» Артюра Онеггерта.
Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 1 сентября 1949
Производство Tadié Cinéma
Другие названия
Pacific 231, Пасифик 231
Режиссер
Михаил Цехановский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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