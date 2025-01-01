Меню
Награды и номинации фильма Коктейль 1988

Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 1989 Золотая малина 1989
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
