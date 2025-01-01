Меню
Фильмы
Коктейль
Награды и номинации фильма Коктейль
Награды и номинации фильма Коктейль 1988
Золотой глобус 1989
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 1989
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
