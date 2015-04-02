Фильм талантливого дебютанта Джоби Хэролда, запущенный в российский прокат под именем «Наркоз», на самом деле называется «Пробудившийся» (Awake). В отличие от сугубо предметного русского «аналога» оригинальное название имеет целых четыре смысла. Первое – так называемое интранаркозное – пробуждение героя Хейдена Кристенсена характеризует медицинский казус, случающийся, по американской статистике, с каждым семисотым из подвергающихся общей…
Не ожидала 10 баллов!!!
А сравнивать этот фильм с фильмами ужасов я считаю вообще неуместным! Наркоз - это фильм совсем не об этом.
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