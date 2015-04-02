Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наркоз Наркоз
Киноафиша Фильмы Наркоз Отзывы о фильме «Наркоз»
Awake Наркоз 2007 / США
7.5 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Наркоз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм талантливого дебютанта Джоби Хэролда, запущенный в российский прокат под именем «Наркоз», на самом деле называется «Пробудившийся» (Awake). В отличие от сугубо предметного русского «аналога» оригинальное название имеет целых четыре смысла. Первое – так называемое интранаркозное – пробуждение героя Хейдена Кристенсена характеризует медицинский казус, случающийся, по американской статистике, с каждым семисотым из подвергающихся общей…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
КатяКатяКатя 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходили!понравилось,даже не ожидали. Необычный сюжет, оригинальный конец. Фильм держит в напряжении. Ставлю 10-ку, по сегодняшним меркам особенно,т.к. много туфты в кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КатяКатяКатя 2 апреля 2015, 12:51
Супер!!!!оч.понравилось. необычный сюжет,шокирующая середина и непредсказуемый конец!

Не ожидала 10 баллов!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чихуахуа 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела этот фильм. впечатление сильное. тут говорили, что хейден плохо сыграл, а альба наоборот хорошо. не согласна. у меня мнение противоположное: смотрела на альбу и всё ждала, что вот-вот откуда-нибудь выскочит чак с пингвинами.. ну, не знаю, она везде какая-то слишком одинаковая..(( а вот кристенсен наоборот очень обрадовал. расцветает понемногу) на фильм, думаю, стоит идти всем просто потому что стоит. каждый найдёт в нём то, что ищет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
gbr 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MaxSL 2 апреля 2015, 12:51
9/10. И то только потому что режиссер явно переборщил со сценами с операцией, слишком подробно они показывали процесс вскрытия и и последующего проведения операции. Это было явно излишне.

А сравнивать этот фильм с фильмами ужасов я считаю вообще неуместным! Наркоз - это фильм совсем не об этом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
smart_kino 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, как поезд, постепенно набирает свой темп и в какой - то момент держит и неотпускает. Без монстров, без спецэффектов, без стрельбы. Фильм достоин внимания. Но не более.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши