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Крутая Джорджия Крутая Джорджия
Киноафиша Фильмы Крутая Джорджия Отзывы о фильме «Крутая Джорджия»
Georgia Rule Крутая Джорджия 2007 / США
7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Крутая Джорджия»

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Владимир 5 июня 2023, 17:43
Оценка
Я думаю, что сюжет фильма довольно хороший. Актрисы проделали огромную работу, в прочем, как и Дермот Малруни. От концовки ожидал нечто большего, но всё равно не могу сказать, что фильм не понравился, даже наоборот. Порекомендовал бы тем, кто ищет простенький и веселый фильм на вечер. Фильм явно поднимет настроение
5 июня 2023, 17:43 Ответить
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