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Главное - любить
Отзывы о фильме «Главное - любить»
The Main Thing Is to Love / Important c'est d'aimer, L'
Главное - любить
1975 / Франция / Италия / ФРГ
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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gusevgennady
4 июня 2018, 09:00
Эрос и Танатос
Жизнь Серве – фотографа, занимающегося порнографическими съёмками – меняется, когда он встречает актрису Надин. Женщина давно замужем, но в её отношениях с супругом Жаком не всё гладко. Чтобы заполучить расположение Надин, Серве тайно покупает для неё роль в спектакле. Третий полнометражный фильм Анджея Жулавски – ученика Анджея Вайды и автора осыпанной европейскими наградами «Одержимой» (1981) – снят по мотивам романа француза Кристофера Франка «Американская ночь». От книги в постановке остался лишь сюжетный костяк, а бо̀льшую часть истории написал сам Жулавски.
Созданный режиссёром мир – брутальный, написанный преимущественно тёмными красками – демонстрирует гармонию на грани эпатажа. Если какие-либо моменты и шокируют (например, в одной из сцен персонаж подвергается жестокому избиению лишь за простые, совсем не оскорбительные слова, а другой эпизод сделал бы честь любой картине категории XXX), то это нужно лишь затем, чтобы показать: сквозь мрак и отчаяние виден луч света, имя которому – любовь. Жулавски работает на контрасте, рифмуя надежду с отчаянием, ужас с очарованием, экстаз с апатией. Любая попытка героев найти своё счастье разбивается о непонимание со стороны окружающих. В этом и состоит основная проблема: чтобы научиться чувствовать других, сперва следует наладить отношения с самим собой.Сюжет истории довольно прост. Безыскусную мелодраматическую основу картины скрашивают не только отличная режиссура, но также сильные актёрские работы (возможно, лучшая роль в карьере Роми Шнайдер и удивительный, одиозный Клаус Кински на втором плане), нарочито тягучая, торжественная музыка и выразительная работа художников-постановщиков. Польско-французский постановщик делает камеру не столько инструментом выражения собственной мысли, сколько подсматривающим сквозь замочную скважину за героями глазом. Оттого всё происходящее в кадре кажется реальным, а Надин, Жака и Серве легко принять за соседей, живущих на одной с тобой лестничной площадке. Отдельно стоит отметить работу с персонажами. Переживающий экзистенциональный кризис Жак (его сыграл известный французский певец Жак Дютрон, для которого постановка Жулавски стала первой громкой удачей на новом поприще) и ищущий одухотворённой любви Серве (итальянец Фабио Тести, начинавший карьеру в качестве каскадёра) по сути своей – на метафизическом уровне – являются двумя частями одного и того же человека. Потому мучения разрывающейся между мужчинами Надин производят столь сильное впечатление и становятся ядром рассказа. Однако чувства женщины до поры остаются для зрителя загадкой. Поначалу кажется, что Надин играет с Серве, пытаясь внести свежую струю в отношения с мужем, но затем становится понятно – героиня испытывает глубокие переживания, вызванные семейным катарсисом и кризисом личности, напрямую связанным с неудачами на ниве кино.
История про любовный треугольник словно бы апеллирует к работам Зигмунда Фрейда, в особенности к его знаменитой дуалистической концепции влечений. Но психологизма в «Главное – любить» не больше, чем чувственности и философии. Исследуя тему взаимоотношений мужчины и женщины, связи творчества и личности, постановщик рассматривает любовь не только как чувство высшего порядка, но и как безусловную форму существования человека. Жизнь без любви по Жулавски – есть форма особой девиации, необъяснимая, нередко приводящая к забвению или даже к смерти. Вердикт: Раскрывающее тему любви с неожиданной стороны экспрессивное кино, эротически смелое и глубоко философское.
4 июня 2018, 09:00
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Жизнь Серве – фотографа, занимающегося порнографическими съёмками – меняется, когда он встречает актрису Надин. Женщина давно замужем, но в её отношениях с супругом Жаком не всё гладко. Чтобы заполучить расположение Надин, Серве тайно покупает для неё роль в спектакле. Третий полнометражный фильм Анджея Жулавски – ученика Анджея Вайды и автора осыпанной европейскими наградами «Одержимой» (1981) – снят по мотивам романа француза Кристофера Франка «Американская ночь». От книги в постановке остался лишь сюжетный костяк, а бо̀льшую часть истории написал сам Жулавски.
Созданный режиссёром мир – брутальный, написанный преимущественно тёмными красками – демонстрирует гармонию на грани эпатажа. Если какие-либо моменты и шокируют (например, в одной из сцен персонаж подвергается жестокому избиению лишь за простые, совсем не оскорбительные слова, а другой эпизод сделал бы честь любой картине категории XXX), то это нужно лишь затем, чтобы показать: сквозь мрак и отчаяние виден луч света, имя которому – любовь. Жулавски работает на контрасте, рифмуя надежду с отчаянием, ужас с очарованием, экстаз с апатией. Любая попытка героев найти своё счастье разбивается о непонимание со стороны окружающих. В этом и состоит основная проблема: чтобы научиться чувствовать других, сперва следует наладить отношения с самим собой.Сюжет истории довольно прост. Безыскусную мелодраматическую основу картины скрашивают не только отличная режиссура, но также сильные актёрские работы (возможно, лучшая роль в карьере Роми Шнайдер и удивительный, одиозный Клаус Кински на втором плане), нарочито тягучая, торжественная музыка и выразительная работа художников-постановщиков. Польско-французский постановщик делает камеру не столько инструментом выражения собственной мысли, сколько подсматривающим сквозь замочную скважину за героями глазом. Оттого всё происходящее в кадре кажется реальным, а Надин, Жака и Серве легко принять за соседей, живущих на одной с тобой лестничной площадке. Отдельно стоит отметить работу с персонажами. Переживающий экзистенциональный кризис Жак (его сыграл известный французский певец Жак Дютрон, для которого постановка Жулавски стала первой громкой удачей на новом поприще) и ищущий одухотворённой любви Серве (итальянец Фабио Тести, начинавший карьеру в качестве каскадёра) по сути своей – на метафизическом уровне – являются двумя частями одного и того же человека. Потому мучения разрывающейся между мужчинами Надин производят столь сильное впечатление и становятся ядром рассказа. Однако чувства женщины до поры остаются для зрителя загадкой. Поначалу кажется, что Надин играет с Серве, пытаясь внести свежую струю в отношения с мужем, но затем становится понятно – героиня испытывает глубокие переживания, вызванные семейным катарсисом и кризисом личности, напрямую связанным с неудачами на ниве кино.
История про любовный треугольник словно бы апеллирует к работам Зигмунда Фрейда, в особенности к его знаменитой дуалистической концепции влечений. Но психологизма в «Главное – любить» не больше, чем чувственности и философии. Исследуя тему взаимоотношений мужчины и женщины, связи творчества и личности, постановщик рассматривает любовь не только как чувство высшего порядка, но и как безусловную форму существования человека. Жизнь без любви по Жулавски – есть форма особой девиации, необъяснимая, нередко приводящая к забвению или даже к смерти. Вердикт: Раскрывающее тему любви с неожиданной стороны экспрессивное кино, эротически смелое и глубоко философское.
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