Участие в фестивалях: 29-й международный кинофестиваль в Каире 2005, Международный кинофестиваль в Софии 2006, 6-й фестиваль Panafricana – Рим 2006, 49-й международный кинофестиваль в Сан-Франциско 2006, 6-й арабский кинофестиваль – Роттердам 2006, 8-й фестиваль Osian's Cinefan – Нью-Дели 2006, 10-й фестиваль арабского кино – Сан-Франциско 2006
Награды: Приз Танкреда Дорста Мюнхенского сценарного семинара – Флориану Ханигу (2004); Приз Нагиба Махфуза за лучший режиссерский дебют – Самиру Насру, приз за "лучший художественный вклад" – композитору Оливеру Билеру (Каир 2005); Немецкий информационный приз ARD CIVIS 2005, Приз "Золотой Мост" на фестивале в Сан-Франциско 2006
|24 ноября 2004
|США