Может ли любовь победить подозрение?

Перед нами – счастливая, любящая семья, но с одной особенностью: Тарик (ученый, специалист по вирусам) – алжирец и мусульманин; а его жена Майя (талантливый графический дизайнер) – немка и христианка. Доверие и терпимость в их отношениях соседствуют с любовью. В либеральной атмосфере Гамбурга они легко преодолевают религиозные и культурные различия. Но их жизнь выходит из привычной колеи, когда полиция начинает подозревать Тарика в связях с одним из организаторов терактов 11 сентября. Сначала Майя отказывается верить, что ее любимый мужчина может симпатизировать религиозным фанатикам или даже оказаться законспирированным террористом. Попавший под полицейское наблюдение Тарик реагирует уклончиво. Озадаченную и все более обеспокоенную Майю в конце концов охватывает страх. Заверения Тарика и его действия не убеждают Майю, и она начинает терять веру в мужа.

Режиссер Самир Наср написал глубокую и очень актуальную историю о распаде брака.

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