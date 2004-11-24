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Киноафиша Фильмы Семена сомнений

Семена сомнений

Folgeschaden 18+
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О фильме

Участие в фестивалях: 29-й международный кинофестиваль в Каире 2005, Международный кинофестиваль в Софии 2006, 6-й фестиваль Panafricana – Рим 2006, 49-й международный кинофестиваль в Сан-Франциско 2006, 6-й арабский кинофестиваль – Роттердам 2006, 8-й фестиваль Osian's Cinefan – Нью-Дели 2006, 10-й фестиваль арабского кино – Сан-Франциско 2006

Награды: Приз Танкреда Дорста Мюнхенского сценарного семинара – Флориану Ханигу (2004); Приз Нагиба Махфуза за лучший режиссерский дебют – Самиру Насру, приз за "лучший художественный вклад" – композитору Оливеру Билеру (Каир 2005); Немецкий информационный приз ARD CIVIS 2005, Приз "Золотой Мост" на фестивале в Сан-Франциско 2006

Может ли любовь победить подозрение?
Перед нами – счастливая, любящая семья, но с одной особенностью: Тарик (ученый, специалист по вирусам) – алжирец и мусульманин; а его жена Майя (талантливый графический дизайнер) – немка и христианка. Доверие и терпимость в их отношениях соседствуют с любовью. В либеральной атмосфере Гамбурга они легко преодолевают религиозные и культурные различия. Но их жизнь выходит из привычной колеи, когда полиция начинает подозревать Тарика в связях с одним из организаторов терактов 11 сентября. Сначала Майя отказывается верить, что ее любимый мужчина может симпатизировать религиозным фанатикам или даже оказаться законспирированным террористом. Попавший под полицейское наблюдение Тарик реагирует уклончиво. Озадаченную и все более обеспокоенную Майю в конце концов охватывает страх. Заверения Тарика и его действия не убеждают Майю, и она начинает терять веру в мужа.
Режиссер Самир Наср написал глубокую и очень актуальную историю о распаде брака.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 ноября 2004
Дата выхода
24 ноября 2004 США
Бюджет €900 000
Производство Maran Film
Другие названия
Folgeschäden, Présumé coupable, Seeds of Doubt
Режиссер
Самир Наср
В ролях
Мехди Неббу
Мехди Неббу
Зилке Боденбендер
Махмуд Аламе
Юрген Хенч
Юле Гартцке
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
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