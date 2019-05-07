VI Всероссийский форум «Регион Кино - 2019» пройдет в Ульяновске

С 23 по 25 мая 2019 года Ульяновск становится одной из крупнейших площадок профессионального общения для российских кинопроизводителей: режиссёров, продюсеров, известных российских и зарубежных актёров, директоров и менеджеров кинофестивалей и дистрибъютеров, а также местом проведения ежегодного Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

Главным деловым событием фестиваля является VI Всероссийский форум «Регион Кино», миссия которого - стимулирование развития кинопроизводства в регионах России путём привлечения потенциальных инвестиций, поиска покупателей на региональные продукты, обмен опытом и идеями между участниками Форума, показы и презентации кинопродуктов, произведенных в российских регионах. Центральным событием форума станет Панельная дискуссия «Развитие регионального кинематографа: принципы государственной и частной поддержки, критерии эффективности», которая пройдёт 24 мая c участием руководства Фонда кино и Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, а также с участием представителей Выбор темы обусловлен основной задачей региональных кинематографистов – понять, как на сегодняшний день получать субсидии на кинопроизводство из Фонда кино и Министерство культуры. Второй день деловой программы (25 марта) посвящен практикам и технологиям работы с грантовыми заявками: как и в какие сроки подавать заявки, на какие типичные ошибки обратить внимание. Это будет формат семинара «Технологии, возможности и специфика участия в конкурсах Министерства культуры РФ и Фонда кино» для региональных кинопроизводителей. Здесь будет обсуждаться проблема методической и практической помощи для регионов, вопросы получения субсидий для регионов. Еще один формат - это публичная дискуссия: «Съёмки фильмов в регионах», где будет продемонстрирован опыт реального сопровождения съемочного процесса и продюссирования. ● Локации и локейшн: секреты выбора натуры в регионах ● Кинокастинг в регионах. Проблемы и решения ● Роль сценариев в современном кинопроизводстве. Презентация книги «Киносценарии». ● Поддержка местными властями съемочного процесса. Опыт работы Кинокомиссии в Ульяновской области.

Завершит деловую программу Нон-стоп показ внеконкурсной программы фильмов участников VII Всероссийского форума «Регион Кино - 2017», где участники представят региональный кинопродукт с кинопоказом. Таким образом, Форум «Регионкино» станет площадкой не только для знакомства и презентации кинопроизводителей, но и практикумом по развитию и продвижению региональной киноиндустрии, все участники получат практические навыки и знания по подготовке заявок на гранты и субсидии.