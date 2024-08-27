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Киноафиша События SHAMAN попал в книгу рекордов Гиннесса

SHAMAN попал в книгу рекордов Гиннесса

27 августа 2024 08:55 Проверено редакцией
SHAMAN попал в книгу рекордов Гиннесса

Российский исполнитель Шаман установил новый вокальный рекорд.

Во время последнего концерта на Красной площади Ярослав Дронов держал одну ноту 29 секунд — для композиции на русском языке это новое достижение. Официальный представитель книги рекордов Гиннесса в России присутствовал на концерте и зафиксировал результат Шамана.

Концерт был посвящён дню государственного флага России. Рекорд явно был подготовлен, потому что представитель Книги рекордов Гиннесса прямо на сцене вручил Шаману награду. Выступление также начинает серию концертов SHAMAN по самым крупным городам страны.

Илья Голубев
Илья Голубев
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