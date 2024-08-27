SHAMAN попал в книгу рекордов Гиннесса

Во время последнего концерта на Красной площади Ярослав Дронов держал одну ноту 29 секунд — для композиции на русском языке это новое достижение. Официальный представитель книги рекордов Гиннесса в России присутствовал на концерте и зафиксировал результат Шамана.

Концерт был посвящён дню государственного флага России. Рекорд явно был подготовлен, потому что представитель Книги рекордов Гиннесса прямо на сцене вручил Шаману награду. Выступление также начинает серию концертов SHAMAN по самым крупным городам страны.